El llamativo pedido de una leyenda del fútbol a la FIFA pensando en el Mundial 2026: "No podés preparte"
Un histórico campeón del mundo y de la Champions le hizo un pedido a la FIFA pensando en lo que será el certamen mundialista del próximo año.
Falta menos de un año para que comienze el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y varias selecciones ya comienzan a ponerse a punto de cara a lo que será la cita máxima del fútbol. No obstante, como viene sucediendo hace varios meses, los futbolistas se siguen quejando de la cantidad de partidos que deberán disputar pevio al gran torneo.
Ahora, quien alzó su voz y se sumó a la protesta fue Thierry Henry. El histórico delantero y campeón de la Champions con el Barcelona, la Premier League de los Invencibles con el Arsenal y de la Copa del Mundo 1998 con la Selección de Francia, le hizo un urgente pedido a la FIFA, y también a la UEFA, para solicitar que la cantidad de partidos por temporada se reduzcan.
Te Podría Interesar
El fuerte pedido de Thierry Henry a la FIFA de cara al Mundial 2026
“Estuve en esa situación, y ni siquiera jugábamos la cantidad de partidos que estos chicos juegan hoy en día. Llegaba a los torneos muerto, física y mentalmente“, sentenció en primera instancia.
“En [el Mundial] 2002, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2004, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2008, llegué lesionado. Simplemente llegaba allí para jugar. No podía prepararme. No llegas con preparación a la competición, que normalmente deberías hacerlo para poder rendir al máximo nivel. Y no sólo me pasaba a mi, nos pasaba a muchos jugadores", agregó.
A su vez, Henry dio una solución al gran problema que viven los futbolistas de hoy en día, quienes disputan entre 50 y 70 partidos de primer nivel por temporada: “Para mi es bastante simple, no es quejarse y no es un tema de decir que los jugadores cobran demasiado dinero, o del debate en sí. Una discusión educacional con la unión de futbolistas. Una discusión realista, no con ex jugadores. FIFA, UEFA, no me llamen a mí. Yo ya no juego, yo ya no sé cómo se siente. Hablen con [Virgil] van Dijk, hablen con Mo Salah, siéntense con ellos, discutan con ellos. Ellos son los actores hoy en día“, cerró.