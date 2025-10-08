El llamativo pedido de una leyenda del fútbol a la FIFA pensando en el Mundial 2026: "No podés preparte"

Un histórico campeón del mundo y de la Champions le hizo un pedido a la FIFA pensando en lo que será el certamen mundialista del próximo año.

Falta menos de un año para que comienze el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y varias selecciones ya comienzan a ponerse a punto de cara a lo que será la cita máxima del fútbol. No obstante, como viene sucediendo hace varios meses, los futbolistas se siguen quejando de la cantidad de partidos que deberán disputar pevio al gran torneo.

Ahora, quien alzó su voz y se sumó a la protesta fue Thierry Henry. El histórico delantero y campeón de la Champions con el Barcelona, la Premier League de los Invencibles con el Arsenal y de la Copa del Mundo 1998 con la Selección de Francia, le hizo un urgente pedido a la FIFA, y también a la UEFA, para solicitar que la cantidad de partidos por temporada se reduzcan.

El fuerte pedido de Thierry Henry a la FIFA de cara al Mundial 2026 “Estuve en esa situación, y ni siquiera jugábamos la cantidad de partidos que estos chicos juegan hoy en día. Llegaba a los torneos muerto, física y mentalmente“, sentenció en primera instancia.

Henry habló a corazón abierto. Foto: Archivo Thierry Henry y un pedido expreso a la FIFA pensando en el Mundial 2026. Foto: Archivo “En [el Mundial] 2002, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2004, llegué lesionado; en [la Eurocopa] 2008, llegué lesionado. Simplemente llegaba allí para jugar. No podía prepararme. No llegas con preparación a la competición, que normalmente deberías hacerlo para poder rendir al máximo nivel. Y no sólo me pasaba a mi, nos pasaba a muchos jugadores", agregó.