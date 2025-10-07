FIFA dio a conocer la sanción a Nicolás Otamendi, ¿se pierde el debut en el Mundial 2026?

Nicolás Otamendi recibió una sanción de un partido por la tarjeta roja ante Ecuador, lo que le impedirá disputar el debut de Argentina en el Mundial 2026.

Nicolás Otamendi recibió una sanción de un partido por la tarjeta roja ante Ecuador. Foto: @Notamendi30

La FIFA confirmó la suspensión de un partido para Nicolás Otamendi en la Selección argentina, tras su expulsión en el último encuentro de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. La sanción incluye además una multa económica de 5.000 francos suizos (aproximadamente 6.300 dólares) para la AFA, según el boletín publicado este martes 7 de octubre.

El informe disciplinario señala que la expulsión se produjo por “evitar un gol u oportunidad manifiesta de gol al equipo contrario” durante una jugada sobre Enner Valencia en el primer tiempo, sancionada con tarjeta roja directa por el árbitro Wilmar Roldán y respaldada por el VAR.

Según el artículo 10 del reglamento de la FIFA, las suspensiones por tarjeta roja en la fase preliminar se trasladan a la fase final, mientras que las tarjetas amarillas no se acumulan. Esto significa que Otamendi deberá cumplir su sanción en el primer partido de la fase de grupos del Mundial 2026, aún sin conocer los rivales, cuyo sorteo se celebrará el 5 de diciembre.

Consultados sobre la posibilidad de que el defensor purgue la sanción en un eventual partido por la Finalissima ante España, fuentes de Conmebol confirmaron que no es posible, ya que se trata de un torneo bajo la órbita de UEFA y Conmebol, no de la FIFA.