La tajante frase de Lionel Scaloni antes de los amistosos con Venezuela y Puerto Rico: "Para nosotros nunca hay..."

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, estuvo presente este martes en un evento que la AFA realizó en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, y habló sobre los próximos compromisos de la Albiceleste durante su gira por Estados Unidos.

El equipo enfrentará a Venezuela el viernes 10 de octubre en Florida y luego a Puerto Rico el lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. Antes de estos partidos, Scaloni destacó la importancia de cada encuentro:

“Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, sea de competición oficial o amistosa, es algo único. Poder jugar también fuera de nuestro país, que los argentinos que están afuera puedan venir a ver es lindo. Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos se van a brindar al máximo”.

Lionel Scaloni habló en Miami sobre los próximos partidos Lionel Scaloni en Miami Lionel Scaloni en Miami En su primera intervención, el DT también resaltó el crecimiento de la marca AFA gracias al trabajo del área de marketing y el respaldo de los asistentes: “Es evidente que los triunfos o las victorias han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y eso es fundamental. Esperemos que siga así. Esperemos que todo lo positivo continúe y, si no es así, que también sigan viniendo, porque es lo más importante. El respaldo a la AFA y a todos nos hará crecer. Así que agradecemos a ellos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando y, por eso, ninguno ha venido”.