La contundente decisión de Scaloni con Thiago Almada luego de que Simeone dijera que "no está para competir"

Las declaraciones de Diego Simeone en conferencia de prensa sobre la situación física de Thiago Almada llegaron rápidamente a oídos de Lionel Scaloni. Luego de entregar la lista para los amistosos de octubre por Estados Unidos, el DT de la Selección argentina tomó una importante decisión con el enganche del Atlético de Madrid: desafectarlo de la nómina.

La baja del ex Vélez se da por un motivo más que claro: la lesión muscular en la pierna derecha que sufrió durante la fecha FIFA de septiembre y que lo mantiene alejado de las canchas desde entonces. De hecho, el propio Cholo manifestó hace algunas horas atrás que el volante ofensivo aún no se había recuperado del todo.

Las declaraciones de Simeone sobre Thiago Almada antes de su baja en la Selección “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la Selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir”, sentenció el DT del Colchonero antes del duelo contra el Celta de Vigo.

La aparición de Almada en la lista de la Selección generó un gran debate en España porque se había perdido los últimos seis partidos con el Aleti y consideraban que no era coherente su convocatoria a la Scaloneta. Incluso, Simeone fue consultado por esta situación en conferencia y evitó entrar en polémicas contestando "Celta", su próximo rival en LaLiga.