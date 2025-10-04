Fernando Gago sacó chapa de su paso por Boca en medio de su discusión con un periodista en México: "Perdí con River, pero saqué..."

Luego de una nueva derrota del Necaxa, Fernando Gago se cruzó con un periodista y dejó una llamativa sentencia para reivindicar su paso por Boca.

Fernando Gago atraviesa su etapa más crítica como entrenador del Necaxa de México. Tras la derrota 0-1 ante Pachuca, el equipo sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga MX y los hinchas de los Rayos explotaron al grito de "¡fuera Gago!". Para colmo, el DT se peleó con algunos periodistas en conferencia y el momento tomó repercusión en el mundo Boca.

Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca con una llamativa sentencia Al escuchar que uno de ellos le remarcó que se fue del Xeneize por malos resultados, a Pintita no le gustó nada y explotó: "¿Cómo que me fui a la baja? 70% de puntos. Perdí. Sí, perdí un clásico. 70% de puntos de porcentaje. Te estoy diciendo que tuvimos 70% de resultado. Hay una estadística, no te estoy mintiendo. Perdí con River. Perdí con River. Perdí con River. 70% de puntos".

El momento generó un tenso ida y vuelta en la sala de prensa y el entrenador argentino continuó con su discurso. "Vos me querés hacer una pregunta y yo te la estoy respondiendo con un data. La pregunta que me acabas de hacer no es cierta", le retrucó.

Fernando Gago se peleó con un periodista y reivindicó su ciclo en Boca. Fernando Gago se peleó con un periodista y reivindicó su ciclo en Boca. Video: Claro Sports

Lo cierto es que Fernando Gago se fue de Boca sacando el 63,3% de los puntos, con 17 victorias, seis empates y siete derrotas. Sin embargo, el punto de quiebre fue la derrota 1-2 ante River en el Monumental, en un ciclo que venía tambaleando desde la dura eliminación frente Alianza Lima en el Repechaje de la Libertadores.