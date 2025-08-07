Qué dijo Fernando Gago tras el terrible 1-5 con el que su Necaxa quedó eliminado de la Leagues Cup: "Estamos dolidos; soy el..."

Fernando Gago habló en conferencia de prensa y fue muy autocrítico tras la goleada y eliminación de su equipo en el certamen a manos del Orlando City.

Tras la victoria en el debut ante Atlanta United y luego de la derrota en la tanda de penales ante el Inter Miami de Messi y De Paul, el Necaxa de Fernando Gago quedó eliminado de la Leagues Cup luego de caer por 5-1 ante el Orlando City a domicilio.

Tras el final del partido, Pintita habló en conferencia de prensa y allí fue muy autocrítico por el resultado. Además, reconoció que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado: “Hoy el partido no se dio de ninguna forma que queríamos, desde el lado del resultado. Sabíamos cómo atacaban ellos y cómo íbamos a atacar nosotros. Ellos tuvieron más eficacia que nosotros en el primer tiempo. El equipo sufrió. El partido fue muy malo y hay que hacerse responsables. Yo soy el primer responsable”, sentenció.

Fernando Gago y la desazón tras la eliminación del Necaxa en la Leagues Cup Por otro lado, el exentrenador de Boca y Racing se mostró golpeado por no haber alcanzado uno de los principales objetivos de la temporada: “Estamos dolidos. Con dolor y bronca por no haber logrado la clasificación. Era una de las metas que teníamos desde el inicio. Hicimos dos grandes partidos, hoy no lo tuvimos. Hay que aceptar la responsabilidad”, aseguró.

La fuerte autocrítica de Fernando Gago tras la goleada que sufrió su Necaxa ante Orlando City (Créditos: ESPN) “Hay que continuar, seguir y trabajar. El resultado agranda la situación, pero a agachar la cabeza y trabajar. Hay cosas positivas y negativas que rescatar de los partidos anteriores”, agregó. Y a su vez, Fernando Gago se mostró convencido por el proyecto que tiene por delante con Necaxa: “Tengo una forma de trabajar y la voy a seguir manteniendo. No hay que tirar todo atrás por una derrota o una eliminación. El año es largo y tenemos otro objetivo, que es clasificar en la liga”.