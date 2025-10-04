En vivo: el Inter Miami de Lionel Messi busca su recuperación ante New England Revolution por la MLS
Tras la dura caída con Chicago, el Inter Miami será local en el Chase Stadium con la mira puesta en la clasificación y el sueño del MVP para Lionel Messi.
El Inter Miami de Lionel Messi recibe este sábado a New England Revolution, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025. El partido se juega desde las 20.30 horas de la Argentina, en el Chase Stadium, y se podrá ver a través de la plataforma Apple TV.
De andar irregular en la MLS, el conjunto de Javier Mascherano quiere cerrar de la mejor manera la fase de grupos. Marcha tercero, a tres del escolta, pese a venir de una dura derrota 5-3 ante Chicago Fire.