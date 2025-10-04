Omar De Felippe cruzó fuerte a un periodista que cuestionó el juego de Central Córdoba: "Vamos a sacarnos las caretas"

Tras el 0-0 ante Argentinos en La Paternal, Omar De Felippe protagonizó un tenso momento con un periodista que lo acusó de "querer buscar el empate".

De Felippe da indicaciones en el 0-0 de su Central Córdoba en La Paternal.

El empate sin goles entre Argentinos Juniors y Central Córdoba en La Paternal en el arranque de la fecha 11 dejó a ambos equipos igualados en puntos (15) y en puestos de clasificación en la Zona A del Clausura. Sin embargo, el foco del partido se fue con la tensa situación que protagonizó Omar De Felippe, DT del Ferroviario, en conferencia de prensa.

Y es que uno de los periodistas acusó al entrenador de "querer buscar el empate" con un juego que no fue "directo ni limpio", a lo que le consultó si ese fue el mensaje para sus jugadores en el entretiempo. Enseguida, el Soldado cortó la pregunta de raíz con claros gestos de enojo y comenzó una contestación muy fuerte.

El explosivo cruce de Omar De Felippe con un periodista en La Paternal "En el fútbol argentino todos hacemos lo mismo. Ahora... está en lo que ustedes (trabajadores de prensa) quieran remarcar. ¿Viste el partido de Copa Argentina el otro día? Bueno, ahí hay muchos millones de dólares. Acá no hay nada gastado, vivimos de lo que nos prestaron otros equipos y tratamos de armar lo que se puede", soltó De Felippe, haciendo referencia al partido entre River y Racing en el Gigante de Arroyito.

Pero el descargo del técnico del Ferroviario no terminó ahí y lo cerró con una fuerte sentencia: "Voy a hacer tiempo porque cuando voy perdiendo el rival también lo hace... Vamos a sacarnos las caretas, dejemos estas boludeces. Flaco, el que gana hace tiempo. Cuando me pasa cierro el pico y trato de jugar",

