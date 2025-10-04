La llamativa decisión del Cholo Simeone con Thiago Almada tras ser convocado por Scaloni a la Selección

Luego de que fuera convocado por Scaloni a los amistosos de la fecha FIFA en octubre, el Cholo Simeone tomó una tajante decisión con el ex Vélez.

El Cholo Simeone explicó la ausencia de Thiago Almada en la convocatoria del Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este sábado que Thiago Almada, convocado por Argentina sin reaparecer aún con su club de la lesión muscular sufrida en la anterior concentración con la selección, está "recuperándose bastante bien", pero “todavía no está para competir”, con lo que será baja contra el Celta.

El Cholo Simeone confirmó que Almada no estará presente ante el Celta de Vigo “Está entrenando bien. La verdad que se lesionó con la Selección argentina creo que ya hace veintipico días atrás, está recuperándose bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir”, expuso en rueda de prensa tras la sesión preparatoria matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda.

El Cholo Simeone aseguró que Thiago Almada aún no está listo para competir

“Lo seguiremos cuidando, esperando a que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y ya contra Osasuna (dentro de dos semanas) imagino que ya estará muy bien”, añadió Simeone, que contestó con el nombre de su próximo rival, el Celta, cuando fue preguntado por una valoración de la convocatoria de Almada para los dos próximos encuentros de Argentina sin reaparecer aún con el Atlético.

Thiago Almada se lesionó el pasado 9 de septiembre con la Selección argentina, en el anterior parón de LaLiga por fechas FIFA, y desde entonces se ha perdido todos y cada uno de los seis choques del Atlético de Madrid (ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Francfort) más este domingo contra el Celta en Balaídos.