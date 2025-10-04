Atento, Colapinto: los cinco pilotos que podrían ser sancionados por la FIA para el GP de Singapur

Tras la clasificación, la FIA podría sancionar a cinco corredores por diversos motivos y en caso de que suceda, Colapinto subiría puestos en la parrilla.

Atento, Franco Colapinto: los cinco pilotos que podrían ser sancionados por la FIA para el GP de Singapur

Franco Colapinto mostró un mejor ritmo con su A525 durante la clasificación del Gran Premio de Singapur, pero el tráfico en la pista y un pequeño toque en el final de su última vuelta rápida, le impidieron mejorar su tiempo. De esta manera, el piloto de 22 años largará desde la posición 18° en la carrera de este domingo en el circuito callejero de Marina Bay.

Sin embargo, luego de la tremenda pole position que consiguió George Russell (Mercedes) imponiéndose a Max Verstappen (2°), Oscar Piastri (3°) y Lando Norris (5°), la FIA le podría dar una gran noticia al piloto de Alpine de cara a la carrera de mañana.

Los cinco pilotos que están en la mira de la FIA y podrían recibir sanciones de cara al GP de Singapur Esto se debe a que cinco pilotos, tres por una razones y dos por otra, podrían ser sancionados y están a la expectativa de lo que definan los comisarios deportivos. Los primeros tres son Nico Hulkernberh (Kick Sauber), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), quienes fueron llamados a declarar por infringir las banderas amarillas. Sin embargo, es poco probable que sean sancionados y saldrían airosos de penalizaciones.

Franco Colapinto Qualy GP de Singapur Franco Colapinto podría subir posiciones de cara a la carrera de mañana en SIngapur. @F1

No obstante, Carlos Sainz y Alexander Albon, pilotos de Williams, serán prácticamente sancionados debido a que encontraron irregularidades en su monoplaza. "Se comprobaron las posiciones ajustables del elemento superior del alerón trasero en los coches número 23 y 55 y ambos coches superaron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero", informó Jo Bauer, delegado técnico de la FIA en la Fórmula 1.