Franco Colapinto terminó en el puesto 16° y Max Verstappen fue el más rápido en la FP3 del GP de Singapur

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 , en la que finalizó 16°. El argentino, quien venía de terminar anteúltimo este viernes en la práctica libre 1 y 2 , registró una vuelta rápida de 1m31s046 y quedó a solo 0.900 milésimas del ganador de la sesión, que fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

FRANCO, EN PISTA Colapinto, uno de los primeros en girar en el último ensayo del #SingaporeGP . Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eZSEc3jZNi

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

POR SUERTE NO FUE NADA GRAVE: Franco Colapinto tuvo un leve toque contra el muro en la FP3. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6NCZTF3ULv

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 650 milésimas a su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly, que terminó 19°.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Verstappen le sacó solo 0.222 milésimas a su escolta, el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los Mercedes del británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1974423468335562979&partner=&hide_thread=false It's Max Verstappen fastest in Final Practice



But it's soo close at the top of the timesheets! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/PvfKuSJZu1 — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Ahora, a partir de las 10 (hora de Argentina) se disputará la clasificación en la que todos los pilotos intentarán marcar sus mejores tiempos para salir lo más adelante posible en la carrera del domingo (9:00 hora de Argentina) del Gran Premio de Singapur.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP3 de Singapur

Se acabó la FP3 del GP de Singapur: Colapinto P16

En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense mejoró su rendimiento con respecto al viernes y con su tiempo de 1:31.046, el número 43 finalizó en el puesto 16° y ahora buscará tener una mejor performance en la qualy (10:00 hora de Argentina).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974423055784100329&partner=&hide_thread=false Practice complete here in Singapore pic.twitter.com/eL9Fu1p2Wi — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 4, 2025

Gran vuelta de Franco Colapinto en el simulacro de qualy

A horas de la clasificación, los equipos buscan esa puesta a punto en el ritmo a una vuelta. Por eso, Franco Colapinto salió con el auto descargado y con gomas blandas en los últimos minutos de la FP3. Allí marcó un excelente tiempo de 1m31s046 en su anteúltimo giro rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974417923713253428&partner=&hide_thread=false POR SUERTE NO FUE NADA GRAVE: Franco Colapinto tuvo un leve toque contra el muro en la FP3.



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6NCZTF3ULv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Buen tiempo de Colapinto en su tercera vuelta rápida

El argentino dio su tercer giro en el emblemático circuito callejero de Marina Bay y bajó considerablemente sus tiempos establecidos. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 132.671.

Video: bandera roja por un choque de Liam Lawson

El piloto neozelandés de Racing Bulls perdió el control de su monoplaza a la salida de la última curva, chocó levemente con los muros de contención, su alerón delantero salió disparado y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974412194843435117&partner=&hide_thread=false ¡Que golpe! Liam Lawson pisó el piano y terminó chocando contra el muro provocando la bandera roja en la FP3.



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/D0jkMyiSdW — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Colapinto mejoró su tiempo y subió algunos puestos

En su segundo intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría y eso le permitió salir del fondo (se ubicó P15). El argentino marcó un tiempo de 1:34.354 y es probable que ahora vaya a los boxes para analizar la estrategia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1974410472947372052&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto bloqueó y se fue de la largo en la curva...



#SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SLKC7Eivfi — SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2025

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los Haas, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Marina Bay. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:35.200 con gomas medias y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.