El tremendo guiño de Franco Colapinto a Boca en la previa al GP de Azerbaiyán

En la previa de una nueva carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto les tiró un fuerte guiño a todos los fanáticos del cuadro de la Ribera.

Franco Colapinto ya se encuentra en Baku para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Esta será la carrera número 11 del pilarense en Alpine y aquí buscará repetir su gran actuación que tuvo el año pasado (fue la mejor de su carrera al finalizar octavo y sumar 2 puntos de la mano de Williams Racing).

La acción para Franco comenzó este viernes a las 5:30 de la mañana con la primera sesión de entrenamientos en la cual mostró un ritmo débil y finalizó en el puesto 19°. Ahora a las 9 (hora de Argentina) volverá a las pistas para disputar la segunda práctica en el circuito callejero de Baku.

Colapinto - GP de Azerbaiyán Franco Colapinto finalizó P19 en la FP1 del Gran Premio de Azerbaiyán. Foto: @AlpineF1Team

En la previa del inicio de un nuevo fin de semana de Fórmula 1, Franco Colapinto fue a un restaurante de la ciudad para festejar el cumpleaños de Stuart Barlow, su ingeniero. Esto se dio a conocer luego de la publicación que subió el piloto argentino a su cuenta de Instagram en donde compartió unas imágenes y videos del gran momento vivido, e incluso lo acompañó con la siguiente frase: “Alta cenita con mi familia fierrera. Feliz cumple estuuu (Stuart)”.

El guiño de Franco Colapinto a Boca en la previa del GP de Azerbaiyán Sin embargo, lo que más llamó la atención en las fotos fue la camiseta de Boca que estaba utilizando el pilarense de 22 años durante la celebración. Esto derivó en que los usuarios comenzarán a lanzarles algunos comentarios por el detalle bostero: “Esa camiseta, al podio”, le comentó un usuario. “No hacia falta que caigas tan elegante, Fran”, agregó otro. “Franquito y Boquita”, añadió un tercero con tres corazones con los colores del equipo de la Ribera. “Esa remera de bokita”, opinó otro internauta.