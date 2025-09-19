Franco Colapinto finalizó P20 y Lewis Hamilton voló con su Ferrari en la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto sufrió como todo el año la falta de ritmo de su Alpine y no pudo redondear una buena actuación en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Azerbaiyán . El pilarense terminó 19° en la primera sesión de entrenamientos , mientras que en la segunda finalizó 20°, a casi medio segundo del penúltimo.

Desde el comienzo de la práctica libre 1 se notó que este viernes iba a ser una pesadilla para los pilotos de Alpine , ya que terminaron en las últimas posiciones y muy lejos del resto. Colapinto había quedado a dos segundos y medio del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quedó incluso por debajo suyo.

La gran sorpresa del día llegó en la práctica libre 2, donde el británico Lewis Hamilton, quien está teniendo una temporada verdaderamente para el olvido en Ferrari, registró el mejor tiempo al girar en 1:41,293. El siete veces campeón del mundo fue escoltado por su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, quien terminó a 74 milésimas, mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron los pilotos de Mercedes, el británico George Russell y el italiano Kimi Antonelli.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), quedó segundo en la FP1 y 12° en la FP2. A su vez, su compañero de equipo en McLaren, el británico Lando Norris, se impuso en la primera sesión de entrenamientos, pero en la segunda chocó con una de las paredes del Circuito Callajero de Bakú y quedó 10°.

Por último, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), terminó 7° y 6° en las primeras sesiones de este Gran Premio, que corresponde a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto, por su parte, tuvo una actuación para el olvido en esta sesión, ya que registró el peor tiempo e incluso quedó a casi medio segundo del penúltimo, que fue el español Fernando Alonso (Aston Martin).

alpine Franco Colapinto no tuvo un buen viernes de prácticas en Baku. Instagram @alpinef1team

Así sigue el cronograma de Colapinto en Azerbaiyán

La actividad en Azerbaiyán continuará este sábado con la práctica libre 3, que comenzará a las 5:30 de la mañana (hora de Argentina), mientras que la clasificación se llevará a cabo a partir de las 9.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Azerbaiyán

Se acabó la FP2 del GP de Azerbaiyán: Colapinto P20

En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense no pudo mejorar su rendimiento con respecto a la FP1 y con su tiempo de 1:43.323, el número 43 finalizó en el puesto 20° y ahora buscará tener una mejor performance en la jornada del sábado. Por su parte, Lewis Hamilton de Ferrari fue el más rápido mientras que su compañero de equipo, Charles Leclerc, lo escoltó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969026549128032617&partner=&hide_thread=false Crossing off our Friday running pic.twitter.com/gSDx1up9go — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

Beso de Colapinto a la curva 15

La repetición de la TV muestra el toque leve del argentino con la rueda trasera derecha del Alpine, en el mismo lugar donde impactó también Oscar Piastri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969018748007751733?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969018748007751733%7Ctwgr%5E8f95ec16c89f229fb91ddd4fe3ab94178f3ff26c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Ff1-gp-azerbaiyan-franco-colapinto-vivo-horarios-practicas-libres-baku-19-septiembre_0_1sDPGPVJe1.html&partner=&hide_thread=false ¡FRANCO, AL LÍMITE! Colapinto tuvo un leve roce contra el muro en la FP2.



#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/F6Zrfv526Y — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

Gran tercera vuelta de Franco Colapinto

El argentino saltó al 16° lugar, con un tiempo de 1m43s327, dos décimas más veloz que su compañero Gasly (1m43s987), que marcha 20°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1969018357471998265&partner=&hide_thread=false FP2 - 30/60 MINS:



Getting into the groove



Franco improves to set a 1:43.322, putting him 16th. pic.twitter.com/JP2ruA8WIV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 19, 2025

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Baku y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:44.237.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Corazondef1/status/1969013918774300974&partner=&hide_thread=false FRANCO COLAPINTO



Primer stint P19 por el momento, tráfico en su mejor registro1.44.237 y en el tercer intento cuando venía con buen parcial 1 se le movió en la chicana previa a la curva del castillo. pic.twitter.com/410EvRjtgj — Corazondef1 (@Corazondef1) September 19, 2025

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP2

El piloto argentino fue uno de los últimos en salir de los boxes junto a los McLaren y allí marcó su primer tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres en Baku. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:44:996 con gomas blandas y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.