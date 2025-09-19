Fin de semana bajo agua para mirar a Franco Colapinto: así será la agenda del viernes, sábado y domingo

Estamos a horas de que finalice la semana y las novedades se actualizan en Argentina. Tras unos cincos días inestables, a partir de esta noche llegan las lluvias para las próximas horas, en la previa del inicio de la primavera .

A pesar de las lluvias, habrá ratos para salir y disfrutar de la Ciudad de Buenos Aires , por esto hay planes para hacer a lo largo del fin de semana.

Luego de su paso por Monza , el piloto argentino, Franco Colapinto vuelve a las pistas. En este fin de semana vuelve a la Fórmula 1 el circuito callejero de la mano de Bakú , un circuito que se estrenó en 2016 y cuenta con una longitud de 6.3 kilómetros, con rectas desafiantes y curvas complejas.

Con 51 vueltas, este fin de semana Colapinto tendrá un nuevo desafío con el Alpine e intentará mejorar la marca de Monza.

Cronograma del GP de Azerbaiyán

Viernes:

Prácticas Libres 1: 5.30

5.30 Prácticas Libres 2: 9.00

Sábado:

Prácticas Libres 3: 5.30

5.30 Clasificación: 9.00

Domingo:

Carrera: 8.00

Todo el cronograma completo lo podés disfrutar a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Mundial de vóley: Argentina jugará los octavos de final

Argentina participa nuevamente en el Mundial de vóley, la antesala de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el día de ayer, en un partido difícil para el seleccionado masculino, venció a Francia por 3 a 2 y se metió en los octavos de final de la competencia internacional que se desarrolla en Filipinas.

Argentina Voley 18

El seleccionado argentino finalizó primero en el grupo C con 7 puntos y tres victorias. Sobre este dato, jugarán el domingo 21 desde las 7.00 por los octavos de final ante Italia.

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de DSports y DGO.

Sábado y domingo de fútbol local: juegan River y Boca por una nueva fecha de LPF

Este sábado a River le tocará jugar de visitante y enfrentar a Atlético Tucumán por la novena fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio de Nuñez jugará desde las 21.15.

River llegará a este nuevo encuentro luego de perder 2 a 1 ante Palmeiras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Por su lado, Atlético Tucumán llegará al encuentro luego de perder 2 a 0 contra Newell's en la anterior fecha.

Marcelo Gallardo vs Estudiantes FotoBaires

Por su parte, Boca también jugará la novena fecha y enfrentará a Central Córdoba de local. El combinado de la Boca recibirá en la Bombonera al equipo santiagueño este domingo a partir de las 21.15.

Boca enfrentará a Central Córdoba luego de empatar 1 a 1 en la octava fecha del torneo con Rosario Central. Por su lado, el equipo santiagueño llegará después de la derrota ante Riestra por 2 a 0.

Rosario Central Boca Juniors Clausura 2025 Leandro Paredes Fotobaires

Podés disfrutar del partido a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Llegan las lluvias en la previa a la primavera: así estará el tiempo el fin de semana

La Ciudad de Buenos Aires comenzó el fin de semana algo inestable, a la espera de las lluvias que se prevén para la madrugada y con altas temperaturas ocasionadas por el alto porcentaje de humedad. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén días con temperaturas que estarán por encima de los 14° y con máximas que podrían alcanzar los 24°, sin embargo para el domingo se prevé el descenso de las mismas.

El norte comenzó el fin de semana con lluvias más intensas, y con altas temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, esta región tendrá mínimas que rondarán los 18° y con máximas cercanas a los 33°. El centro del país, inició el fin de semana de la misma manera, según informó el ente nacional.

El sur empezó el fin de semana con nubosidad y con temperaturas más elevadas a comparación de la semana anterior . Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán los 6°.

mapa_alertas SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento zonda y tormentas en la región noreste y centro del país, precisamente para Mendoza y San Juan, por otro lado las tormentas rigen para San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.

De acuerdo a la información del ente nacional, hasta el momento, la alerta naranja por tormentas solo rige para el suroeste de la provincia de Buenos Aires.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Milonga en El Plata: Viernes 19 y 26, 19.00 en el Teatro El Plata Av. Alberdi 5765, Mataderos

Vuelve la milonga a Mataderos. Como en tantos otros rincones de una ciudad donde brota la música más nuestra, el baile y sus rituales tiene su espacio en el hall del Cine Teatro El Plata, donde podés acercarte a ensayar unos pasos o a disfrutar del baile de otros. Con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. La entrada es libre.

Maratón Internacional de Buenos Aires: Domingo 21, 7.00 en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo

Llegan los 42K de la Ciudad, la prueba atlética que reúne a miles de deportistas de élite y aficionados. La salida y la llegada serán en Av. Figueroa Alcorta y Dorrego. Como es habitual, el recorrido atravesará la zona verde, la parte histórica y la céntrica de la Ciudad y pasará por puntos turísticos.

Burger Palusa: Sábado 20 y domingo 21, desde las 12.00 en Tribuna Plaza Av. del Libertador 4401, Palermo

Se viene una nueva edición de una experiencia única que celebra la innovación, la creatividad y la tradición de este culto gastronómico. Hay más de 35 semifinalistas seleccionados que participan en la Competencia Federal 2025. Encontrá las mejores hamburguesas, música, juegos y charlas. A partir de los 6 años, los menores pagan entrada.

Festival de la Milanesa: Sábado 20 y domingo 21, de 12 a 20 en el Hipódromo de Palermo Av. del Libertador 4001, Palermo

35 puestos y food trucks ofrecerán milanesas de toda clase: desde las de bodegón, hasta las de alta cocina, al plato o en sándwich. Un festival con "milangas" de entraña, peceto, matambre, tapa de asado, bife de chorizo, ojo de bife, con hueso, con carnes maceradas; milanesas ahumadas, a caballo, con cebolla caramelizada, a la Maryland, y más.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18. Visitas guiadas: 12 a 14.30. Recorrido libre: 15 a 18 en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.