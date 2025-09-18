Mundial de Vóley: finalizó el Grupo F y Argentina ya conoce a su rival de octavos de final
Se definió el Grupo F del Mundial de Vóley y la Argentina, que ganó el grupo C, ya conoce a su próximo rival en la competencia.
En el cierre del Grupo F, el Seleccionado de Italia no dejó dudas, venció 3 a 0 a Ucrania y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley Filipinas 2025. En esa instancia enfrentará a la Argentina de Marcelo Méndez que derrotó este jueves a la mañana a Francia y se clasificó primera en el grupo C.
El partido entre argentinos e italianos se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, en horario a confirmar.
Italia festejó con un contundente 3 a 0, con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. De esta forma despejó dudas luego de haber sufrido hasta la última jornada por su derrota con Bélgica, líder del grupo.
Argentina se metió en octavos de final este jueves luego de derrotar a Francia 3 a 2 en un partido épico ante el seleccionado bicampeón olímpico, que quedó eliminado de la competencia.
El triunfazo del equipo nacional, con el mendocino Agustín Loser como capitán, llegó en 5 sets (3 a 2), con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.
El último partido en el que Italia y Argentina fue en la pasada VNL (Volleyball Nations League), disputada en Quebec. El triunfo fue para los europeos por 3 a 1.