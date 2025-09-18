Mundial de Vóley: finalizó el Grupo F y Argentina ya conoce a su rival de octavos de final

En el cierre del Grupo F, el Seleccionado de Italia no dejó dudas, venció 3 a 0 a Ucrania y se metió en los octavos de final del Mundial de Vóley Filipinas 2025. En esa instancia enfrentará a la Argentina de Marcelo Méndez que derrotó este jueves a la mañana a Francia y se clasificó primera en el grupo C.

El partido entre argentinos e italianos se jugará el próximo domingo 21 de septiembre, en horario a confirmar.

Italia festejó con un contundente 3 a 0, con parciales de 25-21, 25-22 y 25-18. De esta forma despejó dudas luego de haber sufrido hasta la última jornada por su derrota con Bélgica, líder del grupo.

Rival confirmado: ¡Italia será el rival de la Selección en octavos de final! Derrotó 3 a 0 a Ucrania y fue escolta de Bélgica en su grupo 21/9 ARG vs ITA (horario a confirmar) pic.twitter.com/TMwh6y2SXE

Argentina se metió en octavos de final este jueves luego de derrotar a Francia 3 a 2 en un partido épico ante el seleccionado bicampeón olímpico, que quedó eliminado de la competencia.

El triunfazo del equipo nacional, con el mendocino Agustín Loser como capitán, llegó en 5 sets (3 a 2), con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

El último partido en el que Italia y Argentina fue en la pasada VNL (Volleyball Nations League), disputada en Quebec. El triunfo fue para los europeos por 3 a 1.