Fotogalería: las mejores imágenes de la victoria épica de Argentina ante Francia en el Mundial de Vóley

La Selección argentina derrotó 3 a 2 a Francia en un partidazo y se metió en octavos de final. Además, se dio el gusto de dejar afuera al bicampeón olímpico.

Juan Andrés Tuzzi

Así se celebró el punto de la clasificación de la Argentina.&nbsp;

EFE

La Selección argentina de vóley se metió en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025 al vencer este jueves a Francia en un partidazo. La victoria épica le permitió terminar primera en el Grupo C y al mismo tiempo eliminar al último bicampeón olímpico.

Argentina ganó los dos primeros sets, con parciales de 28-26 y 25-23. Pero los europeos reaccionaron, se pusieron 2 a 2 (21-25 y 20-25) y llevaron el partido a tie break. Allí Argentina recuperó el nivel de los dos primeros set y con un grandísimo juego de Luciano Vicentin (22), de Luciano Palonsky (17), del mendocino Agustín Loser(12) y de Pablo Kukartsev (10), lo ganó 15 a 12 y celebró.

Más tarde, Italia derrotó 3 a 0 a Ucrania, finalizó segunda del Grupo F y se transformó en el rival del equipo de Marcelo Méndez para los octavos de final. Ese encuentro se disputará el próximo domingo 21 de septiembre en horario a confirmar.

Las mejores imágenes de la victoria albiceleste

