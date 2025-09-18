Fotogalería: las mejores imágenes de la victoria épica de Argentina ante Francia en el Mundial de Vóley

La Selección argentina derrotó 3 a 2 a Francia en un partidazo y se metió en octavos de final. Además, se dio el gusto de dejar afuera al bicampeón olímpico.

Así se celebró el punto de la clasificación de la Argentina.

La Selección argentina de vóley se metió en los octavos de final del Mundial de Filipinas 2025 al vencer este jueves a Francia en un partidazo. La victoria épica le permitió terminar primera en el Grupo C y al mismo tiempo eliminar al último bicampeón olímpico.

Argentina ganó los dos primeros sets, con parciales de 28-26 y 25-23. Pero los europeos reaccionaron, se pusieron 2 a 2 (21-25 y 20-25) y llevaron el partido a tie break. Allí Argentina recuperó el nivel de los dos primeros set y con un grandísimo juego de Luciano Vicentin (22), de Luciano Palonsky (17), del mendocino Agustín Loser(12) y de Pablo Kukartsev (10), lo ganó 15 a 12 y celebró.

Más tarde, Italia derrotó 3 a 0 a Ucrania, finalizó segunda del Grupo F y se transformó en el rival del equipo de Marcelo Méndez para los octavos de final. Ese encuentro se disputará el próximo domingo 21 de septiembre en horario a confirmar.

Las mejores imágenes de la victoria albiceleste Argentina Voley 0 Argentina, a octavos de final del Mundial de Vóley EFE

