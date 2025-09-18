Fuerte reacción de los medios de Francia a la eliminación a manos de Argentina en el Mundial de vóley: "Gran decepción"

Argentina dio el gran golpe en el Mundial de vóley de Filipinas 2025 y eliminó este jueves a una potencia y candidata al título como Francia . Los galos, que venían de ser bicampeones olímpicos, aspiraban a llegar lejos y el quedar afuera en fase de grupos significó una fuerte desilusión, lo que se vio reflejado en los medios franceses.

"Gran decepción para los Blues derrotados por Argentina : la Selección francesa queda eliminada en la fase de grupos del Mundial ", tituló L'Equipe, el principal medio deportivo del país. "Los Blues quedaron atónitos", fue el encabezado que eligieron para la portada. En el cuerpo de la nota, graficaron muy bien lo que significó el golpe en relación con las expectativas puestas en el equipo: "La generación de Earvin Ngapeth, bicampeona olímpica, una vez campeona de Europa y cuatro veces ganadora de la Liga Mundial/Liga de Naciones, nunca será campeona del mundo".

El diario 20 Minutes señaló: "La Selección francesa de voleibol perdió en cinco sets contra Argentina y no llegará a los octavos de final del Mundial . Es una gran decepción para los Azules". Y detalló más adelante: "Estamos tan acostumbrados a verlos ganar que nos resulta extraño. La Selección francesa de voleibol quedó eliminada del Mundial tras su emocionante derrota ante Argentina en cinco sets. Es una gran decepción para los dos veces campeones olímpicos , que no sufrían una salida tan prematura de un Mundial desde 1982".

Argentina Francia Vóley Le Parisien Le Parisien

"Gran decepción para los Azules que quedaron eliminados en la primera ronda del Campeonato Mundial de Voleibol", fue el título que eligió Le Parisien. "Un bicampeón olímpico en su disciplina no es inmune a la presión ni a las eliminaciones prematuras. Un año después de su victoria en los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección francesa de voleibol ha vivido esta amarga experiencia", profundizó luego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VolleyActu/status/1968655264267256174&partner=&hide_thread=false ’



Échec cuisant pour l’équipe de France, dirigée par Andrea Giani, battue par l’Argentine de Marcelo Mendez.



Favoris de leur groupe et prétendants au titre, les… pic.twitter.com/Aoo73pdyLO — VolleyActu (@VolleyActu) September 18, 2025

Por su parte, la cuenta especializada VolleyActu fue contundente en redes sociales: "Amarga derrota para la Selección francesa, dirigida por Andrea Giani, superada por la Argentina de Marcelo Méndez. Favoritos de su grupo y aspirantes al título, los Blues quedaron eliminados en la fase de grupos. Para esta generación que aspiraba a una medalla, no la habrá este año".