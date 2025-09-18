¡Bombazo! Flavio Briatore reveló qué importante piloto de la F1 le pidió el asiento de Colapinto en Alpine

Franco Colapinto ya se prepara para un nuevo fin de semana en la Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine regresará al circuito que más alegrías le trajo desde su llegada a la Máxima, ya que en el Gran Premio de Azerbaiyán es donde tuvo su mejor carrera en su trayectoria deportiva .

En Azerbaiyán, consiguió un octavo puesto en 2024 y sumó 8 puntos de la mano de Williams Racing). Sin embargo, en esta temporada las cosas no son iguales debido a que Franco tiene el peor auto de la parrilla y su ritmo mostrado en la última carrera (Monza) fue deplorable a tal punto que consiguió un puesto 17.

Es por ello que este fin de semana en el circuito callejero de Baku, buscará sumar sus primeros puntos de la temporada 2025 y los primeros con la escudería francesa.

Además, necesita seguir mostrándole a Flavio Briatore , asesor ejecutivo de Alpine , su buen rendimiento en las carrera que restan (Baku, Singapur, Texas, México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi) para que a finales de octubre, fecha que el empresario italiano puso para anunciar al otro piloto, lo confirmen como el segundo corredor de la escudería francesa y así poder estar de manera oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1 .

Mirá el análisis completo

Colapinto posMonza Análisis MDZ

El piloto que se comunicó con Flavio Briatore para tomar el asiento de Colapinto en Alpine

Sin embargo, en las últimas horas, el empresario italiano reveló que Sergio "Checo" Pérez, piloto que correrá para Cadillac el próximo año, se comunicó con él para ser el compañero de Pierre Gasly en Alpine durante 2026: “Me llamó y me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero también me comentó que estaba cerca de llegar a otra escudería. No pude ofrecerle nada en este momento”, sentenció en diálogo con Auto Motor und Sport.

Checo Pérez Pérez habló de Colapinto. Foto: @SChecoPerez Checo Pérez Pérez se comunicó con Briatore para tomar el asiento de Franco Colapinto en Alpine. Foto: @SChecoPerez

A su vez, Flavio Briatore también confirmó que se comunicó con Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, para sumar a Valtteri Bottas, piloto que también correrá para Cadillac en 2026, en la próxima temporada: “Hablamos un par de veces. Inclusive en la clasificación del Gran Premio de Silverstone”, lanzó.