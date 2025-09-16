Franco Colapinto dio detalles sobre la estrategia de Alpine para el fin de semana: "El objetivo será..."

En 2024, cuando todavía era piloto de Williams, Colapinto sorprendió al clasificar octavo en apenas su segunda participación como titular y mantener esa posición en carrera, sellando una actuación memorable para el automovilismo argentino. Ahora, con Alpine , la situación es distinta: el equipo atraviesa dificultades con el equilibrio chasis-motor y los resultados positivos han sido escasos.

El conjunto francés llega a Bakú tras un duro paso por el Gran Premio de Italia. Sin embargo, Colapinto mostró optimismo en la previa: "Estoy listo para volver a Bakú, donde conseguí mis primeros puntos en Fórmula 1 el año pasado. Me siento bien en el auto en este momento, a pesar de las dificultades que tuvimos con el equipo en Monza", aseguró el piloto en un comunicado oficial. Según destacó Motorsport, el argentino dedicó la semana previa a preparar la cita en Enstone junto al equipo técnico.

El trazado de seis kilómetros, con 20 curvas y sectores de alta velocidad, es uno de los más espectaculares del calendario. Colapinto no ocultó su entusiasmo: "Bakú es uno de los circuitos más hermosos que visitamos durante el año. Sus vistas de la ciudad vieja y de las Flame Towers, junto con su trazado tan estrecho, lo convierten en uno de los lugares más agradables para correr".

Además, el argentino admitió que los recuerdos de 2024 son un impulso adicional: "Guardó recuerdos muy valiosos de esa temporada: terminé octavo allí para sumar mis primeros puntos, y siempre es bueno tener eso en mente".

circuito bakú f1 El circuito callejero de Bakú, uno de los más exigentes del calendario. Shutterstock

La estrategia de Franco Colapinto y Alpine

Históricamente, Bakú se ha caracterizado por carreras caóticas, con múltiples apariciones del coche de seguridad o del Virtual Safety Car. Esa variable abre la puerta a resultados inesperados, algo que Franco Colapinto tiene muy claro.

"Este fin de semana, el objetivo será estar en posición de aprovechar las oportunidades que seguramente se presentarán en un trazado tan complicado", afirmó. Y concluyó con un mensaje de confianza: "Sabemos que no será sencillo, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para maximizar nuestros resultados y comenzar la recta final de la temporada de la mejor manera posible".