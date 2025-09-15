El reconocimiento de la Fórmula 1 a Franco Colapinto antes de su regreso al circuito callejero de Bakú

Franco Colapinto fue uno de los tres seleccionados en la placa oficial para difundir la cita en el callejero donde sumó sus primeros puntos en la categoría.

Franco Colapinto vuelve a Bakú, el circuito que lo vio hacer historia en 2024. Y en la previa, la Fórmula 1 lo incluyó en la promoción oficial junto a Russell y Tsunoda.

Después de un fin de semana sin actividad, la Fórmula 1 retoma la acción con una cita especial para Franco Colapinto. El próximo domingo se corre el Gran Premio de Azerbaiyán en las calles de Bakú, escenario donde el piloto argentino logró sus primeros puntos en la categoría en 2024, al terminar octavo en su segunda participación en la Máxima.

En la previa, la organización de la F1 tuvo un gesto con el joven de 22 años: lo eligió como una de las figuras de la placa oficial para promocionar la carrera en redes sociales. Allí aparece junto a George Russell (Mercedes) y Yuki Tsunoda (Red Bull), con la postal del castillo que caracteriza al trazado urbano de la capital azerí.

El Gran Circo suele escoger pilotos locales para estas publicaciones, pero como Azerbaiyán no cuenta con representantes, la elección recayó en Colapinto por el valor simbólico de su debut puntuando en 2024. El pilarense fue el primer argentino en 42 años en sumar puntos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto comparte cartel con Russell y Tsunoda en la previa de Bakú Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1967507178170024346&partner=&hide_thread=false Back to Baku IT'S RACE WEEK! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lvD8I7cQbA — Formula 1 (@F1) September 15, 2025

No es la primera vez que Franco aparece en esta promoción durante 2025: también lo hizo en la previa del Gran Premio de España. El reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, ya que su continuidad en Alpine para 2026 depende de mantener el nivel actual. Flavio Briatore, asesor del equipo, adelantó que la decisión se tomará entre fines de octubre y los primeros días de noviembre.