Franco Colapinto y Alpine podrían ser penalizados en antes del Gran Premio de Azerbaiyán: el motivo
Colapinto llega a Bakú con el Alpine 43 muy desgastado tras cuatro carreras seguidas sin cambios en el motor y el equipo podría optar por un reemplazo.
El presente de Alpine en la Fórmula 1 tiene a Franco Colapinto en el centro de la escena. El motor de su auto ya lleva cuatro carreras consecutivas sin cambios y alcanzó el límite de componentes permitidos por reglamento. Por eso, si el equipo decide reemplazarlo, el argentino podría sufrir una sanción en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán.
El A525 heredado de Jack Doohan ya arrastraba un uso intensivo. El australiano gastó tres cupos de MGU-H y turbocompresor en apenas seis carreras, lo que dejó a Colapinto con poco margen. Hoy, con cinco unidades de motor ya utilizadas, el riesgo de penalización es real.
Franco Colapinto, en problemas: qué dice el reglamento de la FIA sobre el cambio de motor
El reglamento de la FIA establece que un auto no puede superar los cuatro recambios de motor de combustión (ICE), MGU-H, MGU-K y turbo en la temporada. En caso de excederlo, la sanción es de cinco posiciones por cada elemento cambiado.
La estrategia de Alpine pasa por evaluar dónde conviene penalizar. Bakú es un circuito exigente para el motor y el equipo espera dificultades en clasificación, por lo que una sanción tendría menor impacto. El beneficio sería contar con un propulsor fresco para Singapur, un trazado más técnico donde la potencia no define tanto.
Colapinto no es el único que está en la cuerda floja. Según el parte oficial de la FIA, también podrían penalizar Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). En cambio, Pierre Gasly todavía tiene un recambio dentro del límite.