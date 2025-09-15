Franco Colapinto y Alpine podrían ser penalizados en antes del Gran Premio de Azerbaiyán: el motivo

Colapinto llega a Bakú con el Alpine 43 muy desgastado tras cuatro carreras seguidas sin cambios en el motor y el equipo podría optar por un reemplazo.

Colapinto y Alpine en la mira: podrían penalizar en Bakú por el motor. ¿Conviene arriesgar ahora para llegar mejor a Singapur?

El presente de Alpine en la Fórmula 1 tiene a Franco Colapinto en el centro de la escena. El motor de su auto ya lleva cuatro carreras consecutivas sin cambios y alcanzó el límite de componentes permitidos por reglamento. Por eso, si el equipo decide reemplazarlo, el argentino podría sufrir una sanción en el próximo Gran Premio de Azerbaiyán.

El A525 heredado de Jack Doohan ya arrastraba un uso intensivo. El australiano gastó tres cupos de MGU-H y turbocompresor en apenas seis carreras, lo que dejó a Colapinto con poco margen. Hoy, con cinco unidades de motor ya utilizadas, el riesgo de penalización es real.

Franco Colapinto, en problemas: qué dice el reglamento de la FIA sobre el cambio de motor franco colapinto Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán. www.francolapinto.com

El reglamento de la FIA establece que un auto no puede superar los cuatro recambios de motor de combustión (ICE), MGU-H, MGU-K y turbo en la temporada. En caso de excederlo, la sanción es de cinco posiciones por cada elemento cambiado.

La estrategia de Alpine pasa por evaluar dónde conviene penalizar. Bakú es un circuito exigente para el motor y el equipo espera dificultades en clasificación, por lo que una sanción tendría menor impacto. El beneficio sería contar con un propulsor fresco para Singapur, un trazado más técnico donde la potencia no define tanto.