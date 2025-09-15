Cuántos miles de dólares embolsó Floyd Mayweather tras la victoria de Terence Crawford frente al Canelo Álvarez

El excampeón del mundo, y primer verdugo del mexicano en su etapa como profesional, mostró el ticket de la apuesta que realizó a favor del flamante campeón supermediano.

No solo fue noticia la histórica pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas. También lo fue la jugada de un viejo conocido del boxeo mundial: Floyd Mayweather Jr. El excampeón volvió a acaparar miradas al mostrar el ticket de una apuesta que le dejó una jugosa suma de dinero tras la victoria del estadounidense.

La velada en el Allegiant Stadium, que reunió a más de 70 mil espectadores y batió récords de asistencia en un recinto cerrado de Estados Unidos, fue escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad indirecta entre Mayweather y Canelo.

El exboxeador apostó fuerte a favor de Crawford, confiando en que se impondría al mexicano. Y así fue: el norteamericano ganó por decisión unánime y Mayweather terminó embolsando un premio que superó los 70 mil dólares. La apuesta inicial había sido de US$50.000, lo que se transformó en un retorno total de US$74.000.

Mayweather, quien en 2013 había sido el primero en derrotar a Canelo Álvarez, no necesitó demasiadas palabras para mostrar su triunfo en las redes: subió la foto del ticket ganador acompañada únicamente con el emoji de una bolsa de dinero.