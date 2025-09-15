Presenta:

Floyd Mayweather

Cuántos miles de dólares embolsó Floyd Mayweather tras la victoria de Terence Crawford frente al Canelo Álvarez

El excampeón del mundo, y primer verdugo del mexicano en su etapa como profesional, mostró el ticket de la apuesta que realizó a favor del flamante campeón supermediano.

MDZ Deportes

Floyd Mayweather acumuló una importante suma de dinero tras la derrota de Canelo Álvarez.

No solo fue noticia la histórica pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas. También lo fue la jugada de un viejo conocido del boxeo mundial: Floyd Mayweather Jr. El excampeón volvió a acaparar miradas al mostrar el ticket de una apuesta que le dejó una jugosa suma de dinero tras la victoria del estadounidense.

La velada en el Allegiant Stadium, que reunió a más de 70 mil espectadores y batió récords de asistencia en un recinto cerrado de Estados Unidos, fue escenario de un nuevo capítulo en la rivalidad indirecta entre Mayweather y Canelo.

El exboxeador apostó fuerte a favor de Crawford, confiando en que se impondría al mexicano. Y así fue: el norteamericano ganó por decisión unánime y Mayweather terminó embolsando un premio que superó los 70 mil dólares. La apuesta inicial había sido de US$50.000, lo que se transformó en un retorno total de US$74.000.

apuesta de Mayweather

Mayweather, quien en 2013 había sido el primero en derrotar a Canelo Álvarez, no necesitó demasiadas palabras para mostrar su triunfo en las redes: subió la foto del ticket ganador acompañada únicamente con el emoji de una bolsa de dinero.

Mientras tanto, la derrota dejó a Canelo con tres caídas en su carrera profesional (ante Mayweather, Dmitry Bivol y ahora Crawford). Para el estadounidense, en cambio, el triunfo significó alcanzar un hito sin precedentes: convertirse en campeón indiscutido en tres categorías —superligero (2017), welter (2023) y supermediano (2025)— tras arrebatarle los cuatro cinturones al mexicano.

