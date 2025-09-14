El provocador tuit del tesorero de la AFA tras la polémica victoria de Instituto ante Argentinos Juniors

Pablo Toviggino, tesorero de AFA, volvió a aparecer en redes después de las sospechas del 2 a 0 de Instituto frente a Argentinos Juniors. ¿Qué dijo?

Este domingo, el necesitado Instituto de Córdoba venció 2 a 0 a Argentinos Juniors, por la fecha 8 del Torneo Clausura de Primera División, con dos polémicos penales cobrados por el árbitro Nazareno Arasa, ratificados por el juez del VAR, Fernando Espinoza.

Finalizado el partido, se viralizaron los videos de las infracciones y el mundo del fútbol volvió a salir con los tapones de punta contra los máximos dirigentes de la AFA, en especial contra el presidente Claudio Tapia.

Y cuando esto ocurre, el que sale siempre a hablar, generalmente de forma irónica es el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, y mano derecha de Chiqui, el santiagueño Pablo Toviggino.

En esta ocasión, no envió un mensaje directo pero si le dedicó, irónicamente, un posteo a la gente de Instituto que cayó muy mal en el resto: "Al Pueblo de Instituto de Córdoba, para Martín que es fanático, para la banda de Juan que interpreta magistralmente “La Vida es Un Carnaval”. Que siga sonando en todos y cada uno de los Estadios del Fútbol Argentino. En Fin…". El texto fue acompañado de un video de la hinchada de la Gloria.

El tuit de Toviggino tovi