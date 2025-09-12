La terrible respuesta del árbitro Andrés Merlos a Andrés Fassi tras sus disculpas públicas a Chiqui Tapia: "Es un perdón de la..."

Andrés Merlos, quien tuvo un violento enfrenamiento con el presidente de Talleres tras la eliminación del equipo cordobés ante Boca en la Copa Argentina 2024, fue lapidario sobre el pedido de perdón al mandamás de la AFA.

El pasado jueves, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, sorprendió a todos al dar una conferencia de prensa en donde le pidió disculpas públicas al presidente de la AFA, Claudio Tapia, a quien había enfrentado con dureza hace un año tras un polémico arbitraje de Andrés Merlos en la Copa Argentina 2024 ante Boca.

“Me equivoqué. Expreso públicamente una disculpa al presidente Tapia. Me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino”, señaló el directivo que fue suspendido por dos años, e incluso lo invitó a participar al Chiqui de la segunda etapa de la Ciudad Deportiva de Talleres.

Sin embargo esas disculpas no fueron extensivas a Andrés Merlos, quien lo denunció penalmente hace unos meses debido a que en su argumento manifestó que el mandamás de la T se metió al vestuario de los jueces junto con custodios que lo amenazaron con armas de fuego: "Hace un año vivimos la crisis con Andrés Merlos en Mendoza. Fue un momento institucional y personal muy difícil, cargado de violencia y alejado de lo que queremos para el futbol. Pasados unos días de esos hechos hice una conferencia para expresar mi sentir sobre lo que sucedió. Hoy mi reflexión es que ni el momento ni la forma en la que me expresé (sobre Tapia) fueron las adecuadas", lanzó.

El pedido de disculpas de Andrés Fassi a Chiqui Tapia. Prensa Talleres

La dura respuesta de Andrés Merlos a Andrés Fassi Ahora, quien salió a responderle fue el propio juez de aquel recordado match y tras dirigir el empate sin goles entre Belgrano y San Martín de San Juan por el torneo Clausura, Merlos tuvo una irónica reacción cuando le preguntaron por las palabras del mandatario del elenco cordobés: "No he visto nada. Uno está tan concentrado en la planificación del partido... ahora me pondré a ver”, arrancó desentendiéndose en zona mixta.