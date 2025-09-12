Copa Davis: Tomás Etcheverry venció a De Jong y ganó el primer punto para Argentina ante Países Bajos

Tomás Etcheverry se impuso en dos sets (6-4 y 6-4) sobre Jesper De Jong en el primer partido de singles de la serie de segunda ronda.

Argentina arrancó la segunda ronda de la Copa Davis 2025 frente a Países Bajos de la mejor manera posible. Este viernes en Groningen, por el primer partido de singles, Tomás Etcheverry venció en dos sets (6-4 y 6-4) a Jesper De Jong en 2 horas de juego y le dio el primer punto al equipo nacional en la serie.

El platense marcó la diferencia en el primer set tras quebrar el segundo saque del neerlandés, lo que le permitió ponerse 3-1 arriba y llevar la ventaja por el resto del parcial. Luego, en el segundo, ambos alternaron quiebres. El argentino tuvo la posibilidad de llevarse el partido en el noveno game, cuando las cosas iban 5-3 y tenía un match point a favor, pero su rival logró reponerse, aunque todo se resolvió en el siguiente juego, con el saque para Tomy.

El punto ganador de Tomás Etcheverry ante De Jong

De este modo, el actual N° 64 del Ranking ATP se impuso en en un encuentro trabajado y para nada sencillo, pero con autoridad frente a un De Jong que hoy es 79° del mundo y el mejor representante de Países Bajos en el circuito internacional.

"Me encanta jugar para Argentina, me encanta la Copa Davis. No es una competencia fácil. A cada uno le pega diferente pero a mí me gusta un montón y me saca un plus diferente a la hora de jugar", declaró Etcheverry muy alegre ante la prensa luego de este gran e importantísimo triunfo que cosechó.