La fuerte advertencia del DT del Chelsea sobre Alejandro Garnacho y su adaptación al club: "No llegó al 100%, necesita..."

Alejandro Garnacho ya lleva dos semanas en el Chelsea y Enzo Maresca habló sobre su posible debut. Además, elogió a Enzo Fernández por su gran presente.

El Chelsea está en un gran momento: viene de ser campeón del Mundial de Clubes hace unos meses y de la Conference League la última temporada, y arrancó muy bien la actual con dos triunfos y un empate en las primeras tres fechas de la Premier League, que lo ubican 2° en la tabla, solo por debajo del Liverpool.

Entre las grandes expectativas de los fanáticos para este nuevo año futbolístico que acaba de comenzar, generó mucho furor la contratación de Alejandro Garnacho. Tras su problemática salida del Manchester United, el pasado 30 de agosto fue presentado como flamante refuerzo de los Blues y se espera mucho de él en Londres.

Las declaraciones de Enzo Maresca sobre Alejandro Garnacho Sin embargo, este viernes Enzo Maresca, DT del club, redujo las ansias al referirse a la adaptación del Bichito: "Está trabajando bien. No llegó al 100%. Necesita trabajo y lo está haciendo. Ojalá pronto podamos darle minutos", advirtió el italiano al respecto en conferencia de prensa.

Garnacho llegó al Chelsea con el campeonato ya empezado, no realizó la pretemporada con el resto del plantel (aunque el parate por fecha FIFA le vino como anillo al dedo), ni tampoco lo hizo con los Red Devils. Además, viene de una temporada bastante irregular en cuanto a lo individual, en la que estuvo bastante por debajo de su nivel habitual.