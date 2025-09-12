Copa Davis: Francisco Cerúndolo le ganó a Van De Zandschulp y Argentina se impone 2-0 sobre Países Bajos

Francisco Cerúndolo venció 7-6(4) y 6-1 a Botic Van De Zandschulp y de este modo Argentina se quedó con los dos primeros puntos de la serie.

El primer set fue el más peleado, ambos tenistas se quebraron el saque entre sí tres veces cada uno y debieron ir a tie-break. Allí, el tenista porteño se impuso por 7-4. Tras este trabajado primer punto, luego el segundo parcial resultaría más sencillo y el argentino lo despachó con holgura por 6-1 en poco más de media hora.

El punto ganador de Francisco Cerúndolo El punto ganador de Francisco Cerúndolo

"El primer set fue durísimo, terrible. Yo no jugué mal, pero él tuvo momentos impresionantes, que no me dejó hacer nada. Después en el segundo jugué un tenis fenomenal y estoy muy feliz de darle el segundo punto a Argentina", apuntó Fran luego de consumado el triunfo, quien también le hizo un gesto de "no se escucha" al público local por las provocaciones durante el partido.

Cómo continúa la serie entre Argentina y Países Bajos Tras estas dos primeras victorias, el elenco capitaneado por Javier Frana quedó al borde de la clasificación, la cual podrá conseguir si gana este sábado en dobles. La dupla Andrés Molteni y Horacio Zeballos se enfrentará desde las 9 horas a Sander Arends y Sem Verbeek.