La original cargada de Racing en réplica al posteo de San Lorenzo antes del clásico

Tras el triunfo ante San Lorenzo, Racing respondió con humor creativo a un mensaje que el club visitante había publicado en Instagram antes del partido.

Racing se llevó el clásico y las redes ardieron: la Academia respondió con humor al mensaje de San Lorenzo. 

Ya es habitual que las cuentas oficiales de los clubes utilicen las victorias como excusa para una cargada digital. Tras derrotar 2-0 a San Lorenzo en el Cilindro, Racing no perdió la oportunidad de responder a un mensaje previo del Ciclón.

El Ciclón había publicado en Instagram, antes del clásico, una foto de su camiseta acompañada del texto: “Esta pasión nunca va a dejar de existir”. La frase hacía referencia a un histórico comentario de marzo de 1999 de la síndico Liliana Ripoll: “ Racing, como asociación civil, ha dejado de existir”, que generó una enorme movilización social en Boedo para evitar la quiebra del club.

"Esta pasión nunca va a dejar de existir", fue el posteo que había hecho San Lorenzo.

Poco después del triunfo, el community manager de Racing replicó con humor. Subió una foto de Martín Barrios, quien ingresó en el segundo tiempo ante San Lorenzo, sin texto, pero con el pin de ubicación de Google Maps. El mensaje tácito era claro: “De qué Barrios sos?”, jugando con la ubicación del estadio del Ciclón en el Bajo Flores.

Racing replicó con ironía al mensaje de San Lorenzo previo al clásico.

El guiño generó risas y comentarios entre los hinchas de la Academia, mientras que los seguidores del Ciclón recibieron la cargada con mezcla de indignación y sorpresa. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en un campo de juego paralelo donde los clásicos no terminan con el pitazo final.

La rivalidad histórica entre ambos clubes se trasladó así de la cancha al mundo digital, donde más allá del resultado, el ingenio y la picardía siguen siendo parte de los clásicos del fútbol argentino.

