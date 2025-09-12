Presenta:

Deportes

|

barrabravas

Jesucristo Campeón Eterno: de qué se trata el evento de ex barrabravas que se hará en Mendoza

Un importante club de la provincia albergará el llamativo evento organizado por exintegrantes de barrabravas del fútbol.

Federico Acosta

Federico Acosta

El grupo de ex barrabravas se formó en Colombia y ahora llegará a nuestra provincia.

El grupo de ex barrabravas se formó en Colombia y ahora llegará a nuestra provincia.

“Estábamos perdidos, pero recibimos a Cristo y nacimos de nuevo”, es uno de los lemas que promulga Jesucristo Campeón Eterno, la organización integrada por ex barrabravas de Colombia que aterrizará el mes próximo en Mendoza y llevará a cabo un evento en las instalaciones del Atlético San Martín.

El grupo surgió en la ciudad de Bogotá con el objetivo de reunir a todas aquellas personas que buscan salir de las malas costumbres que pueden generar formar parte de la barrabrava de una institución. Empezaron en Colombia y desde hace unos meses se trasladaron a nuestro país.

Te Podría Interesar

Embed - Jesucristo Campeón Eterno llega a Mendoza

“Hoy salimos a rescatar gente en adicciones, en vicios, en depresión, abusos. Salimos a los barrios, a las calles de todo Mendoza, donde nadie se quiere meter a predicar. Ahí vamos nosotros, a contarle a la gente que si creés en Jesucristo, él te salva”, expresaron en un comunicado.

El particular evento de ex barrabravas que se hará en Mendoza

Jesucristo Campeón Eterno tocará suelo de la provincia el próximo sábado 4 de octubre, en un evento que se realizará en el estadio Libertador General San Martín, propiedad del Atlético Club San Martín, y cuyo propósito será ‘hay mucha violencia en las canchas y ya no se puede ir en familia. Queremos presentarles al que nos rescató: Jesús

El evento que se llevará a cabo en Mendoza.
El afiche que promociona el evento que se llevará a cabo en San Martín.

El afiche que promociona el evento que se llevará a cabo en San Martín.

Desde la organización confirmaron que ya sumaron varios hinchas del Albirrojo, como así también del Atlético Palmira y de otros clubes de Mendoza. En el evento habrá testimonios de integrantes de la agrupación, shows de bandas locales y grupos artísticos y hasta cortes de pelo. La entrada será libre y gratuita.

Archivado en

Notas Relacionadas