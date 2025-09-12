Jesucristo Campeón Eterno: de qué se trata el evento de ex barrabravas que se hará en Mendoza
Un importante club de la provincia albergará el llamativo evento organizado por exintegrantes de barrabravas del fútbol.
“Estábamos perdidos, pero recibimos a Cristo y nacimos de nuevo”, es uno de los lemas que promulga Jesucristo Campeón Eterno, la organización integrada por ex barrabravas de Colombia que aterrizará el mes próximo en Mendoza y llevará a cabo un evento en las instalaciones del Atlético San Martín.
El grupo surgió en la ciudad de Bogotá con el objetivo de reunir a todas aquellas personas que buscan salir de las malas costumbres que pueden generar formar parte de la barrabrava de una institución. Empezaron en Colombia y desde hace unos meses se trasladaron a nuestro país.
“Hoy salimos a rescatar gente en adicciones, en vicios, en depresión, abusos. Salimos a los barrios, a las calles de todo Mendoza, donde nadie se quiere meter a predicar. Ahí vamos nosotros, a contarle a la gente que si creés en Jesucristo, él te salva”, expresaron en un comunicado.
El particular evento de ex barrabravas que se hará en Mendoza
Jesucristo Campeón Eterno tocará suelo de la provincia el próximo sábado 4 de octubre, en un evento que se realizará en el estadio Libertador General San Martín, propiedad del Atlético Club San Martín, y cuyo propósito será ‘hay mucha violencia en las canchas y ya no se puede ir en familia. Queremos presentarles al que nos rescató: Jesús’
Desde la organización confirmaron que ya sumaron varios hinchas del Albirrojo, como así también del Atlético Palmira y de otros clubes de Mendoza. En el evento habrá testimonios de integrantes de la agrupación, shows de bandas locales y grupos artísticos y hasta cortes de pelo. La entrada será libre y gratuita.