Quiénes son los entrenadores de la selección argentina de fútbol que estarán desde hoy en Mendoza

Referentes del fútbol argentino estarán este fin de semana en la provincia, en donde buscarán detectar nuevos talentos.

Christian Meloni y Clarisa Huber estarán este fin de semana en Mendoza.

Mendoza será escenario este fin de semana de un evento de relieve nacional por demás atractivo para el fútbol provincial. Se trata de la visita de dos entrenadores de la selección argentina de fútbol, quienes brindarán diferentes charlas y entrenamientos durante la tarde del viernes y la mañana del sábado.

Los directores técnicos en cuestión son Clarisa Huber y Christian Meloni, dos referentes del fútbol argentino femenino, quienes actualmente son los seleccionadores de los combinados nacionales sub 15 y sub 20, respectivamente, y el entrenador de arqueros Lucas Behrens, quien forma parte de varios planteles juveniles, en ambas ramas.

clarisahuber Huber fue multicampeona con Boca Juniors y se transformó en una referente del fútbol femenino. AFA

Huber, Meloni y Behrens estarán a cargo, desde esta misma tarde, de hacer visorias a todas aquellas jugadoras que formen parte actualmente de los planteles que disputan los torneos de la Liga Mendocina de Fútbol.

La selección argentina busca talentos Este viernes, desde las 16, los seleccionadores llevarán a cabo un entrenamiento en el predio de alto rendimiento de Godoy Cruz, ubicado sobre la Ruta 60 en Coquimbito, Maipú. En la práctica se aplicará el mismo método que se utiliza con los combinados nacionales.