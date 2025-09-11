El fuerte descargo del Papu Gómez sobre su sanción por doping: "Tomás cocaína y te dan 6 meses, yo por un..."

En una entrevista con Julián Polo, el ex Sevilla relató cómo vivió esos meses oscuros: “Los primeros meses fueron duros porque no entendía porqué me pasaba a mí, porqué justo en mi mejor momento. Era el más top de mi carrera después de haber ganado un Mundial. Nunca me había pasado algo así”.

El momento más fuerte llegó con su descargo contra el sistema antidoping: “Tomás cocaína o te fumás un porro y te dan 6 meses de suspensión. Yo por haberme tomado un jarabe para la tos de mi hijo me comí 2 años. ¿A quién le entra en la cabeza?”.

Lejos de victimizarse, asumió su parte: “La responsabilidad fue absolutamente mía. El boludo fui yo por haber tomado un jarabe que no tenía que tomar, pero bueno, me comí 2 años de suspensión. Sí tuve mucha bronca y mucho enojo”.

Gómez también reveló que llegó a alejarse del fútbol y de las redes: “Me costó ver partidos. Para mí el fútbol había muerto. Me aislé y trabajé con un psicólogo. Era un bucle del que no podía salir. Trabajando pude liberarme”.

Por último, habló de los vínculos que se quebraron y los que lo sorprendieron: “Cuando las cosas van bien están todos, y cuando no, no está nadie. Quedé sorprendido con gente que desapareció y no la culpo. Pero también aparecieron otros que jamás habían estado. Tuve sorpresas buenas y sorpresas malas”.