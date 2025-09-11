La feroz crítica de Boris Becker a Jannik Sinner tras perder la final del US Open: "Me decepcionó su..."

El histórico tenista alemán criticó fuertemente a Jannik Sinner luego de caer en la final del Grand Slam estadounidense ante Carlos Alcaraz.

El pasado domingo, Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open por segunda vez en su carrera al vencer al italiano, Jannik Sinner, en cuatro sets con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4. Además, con esta victoria y campeonato, el murciano desplazó a su rival del número 1 del ranking ATP y ahora es la mejor cabeza de serie de todo el circuito.

Por su parte, Sinner, quien venía de consgrarse campeón de Wimbledon al haber vencido al español, sufrió su segunda derrota del año (la anterior fue contra Alcaraz en la final de Roland Garros) y es por ello que la caída en la Arthur Ashe sorprendió a todos debido a que su rendimiento en todo el certamen fue arrasador.

No obstante, su nivel en la final no fue el esperado por todos los fanáticos y quien también se mostró sorprendido por el bajo nivel del italiano fue Boris Becker. El extenista alemán, número 1 del mundo y campeón de seis Grand Slams, analizó la final del US Open y lanzó una fuerte crítica contra el campeón del Australian Open.

Boris Becker acumuló 25 millones de dólares en su carrera como tenista. Boris Becker y una feroz crítica a Jannik Sinner.

La feroz crítica de Boris Becker a Jannik Sinner por su nivel en la final del US Open “Soy de los que siempre dice la verdad. No me esperaba una debilidad tan clara de Jannik Sinner con el servicio, me decepcionó su nivel, no encontró soluciones a la propuesta de Carlos Alcaraz, que no deja de crecer y tener más variantes en su tenis”, sentenció el exentrenador de Novak Djokovic.