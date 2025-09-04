La fuerte advertencia de Novak Djokovic a Alcaraz y Sinner a un día de las semis del US Open: "Intentaré..."

Novak Djokovic palpitó su cruce de semifinales ante el murciano y también le dejó una advertencia al número uno del mundo.

El partido será este viernes a las 16:00 (hora de Argentina) en la Arthur Ashe Stadium y luego de vencer al estadounidense, Nole palpitó lo que será su octavo duelo contra el murciano, el cual tiene un historial positivo de 5-2: “Lo que me espera no va a ser más fácil, se los aseguró. Voy a tratar de tomarlo día a día, cuidar mi cuerpo, relajarme y recuperarme. Los próximos dos días serán claves para poner mi cuerpo en forma y estar listo para luchar a cinco sets si es necesario”, sentenció.

Novak Djokovic buscará arruinarle la fiesta al público estadounidense La otra semifinal del US Open será entre Jannik Sinner (1°), el gran favorito a revalidar el título, y la sorpresa del torneo, el canadiense Félix Auger-Alliasime (25°). Todos los fanáticos esperan ver una nueva final de Grand Slam entre el italiano y el español, pero Djokovic intentará arruinarle la fiesta a todos los fanáticos en buscar de dar la gran sorpresa y alcanzar su título 25 de Major: “No necesitamos gastar palabras para hablar de ellos, sabemos que son los dos mejores del mundo. Todos están anticipando cada final entre ellos dos, así que intentaré estropear los planes de la mayoría de la gente”, mencionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1963106390517395917&partner=&hide_thread=false



A su vez, se deshizo en elogios hacia Jannik Sinner: “Todavía tiene que ganar un par de partidos para llegar a la final, pero está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí, ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo”.