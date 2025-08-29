El verdugo de Francisco Cerúndolo en el US Open recibió amenazas de un apostador en pleno partido: "¡Callate; sáquenlo de la cancha!"
Leandro Riedi dio la sorpresa y eliminó a Francisco Cerúndolo del US Open, pero en el medio del juego vivió un tenso momento con un "espectador" en la tribuna.
La segunda ronda del US Open ya dejó uno de los grandes batacazos de este Grand Slam. Y es que Francisco Cerúndolo, el tenista argentino mejor ubicado en el ranking ATP (19°), cayó sorpresivamente ante Leandro Riedi (435°) y quedó eliminado del torneo. No obstante, la imagen del partido la protagonizó el vencedor, que vivió un momento muy tenso durante el cuarto set.
En medio del descanso por el séptimo game, se empezaron a escuchar fuertes gritos en la cancha por parte de una de las personas que se encontraba en la tribuna, y todos ellos iban direccionados contra Riedi. El suizo, con claros gestos incómodos y de mucha molestia en su rostro, no tardó mucho en exponer que se trataba de un apostador acosador.
El verdugo de Francisco Cerúndolo expuso a un apostador: pidió que lo expulsen de la cancha
"¡Callate!, explotó con una mirada directa hacia el sector donde se encontraba el "espectador". Al instante, Leandro Riedi le explicó la situación al umpire: "Está apostando por mí. Y si pierdo, me va a escribir. Es uno de esos tipos. Sacalo de la cancha, no lo quiero ver", dijo.
Al mismo tiempo, el número 435 del mundo explayó: "Si pierdo, me va a mandar mensajes diciendo que espera que mi madre muera". Ante el pedido del tenista suizo, el juez de silla levantó el teléfono y el apostador debió irse de la cancha para que continúe el partido.
A pesar de todo eso, nada pudo impedir la épica de Riedi: le dio vuelta el match a Cerúndolo luego de comenzar dos sets abajo y se metió por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam. Con esta dura derrota, ya no quedan argentinos en el US Open.