El argentino Tomás Etcheverry no pudo con Lehecka y se despidió del US Open

Tras imponerse en el primer parcial, Tomás Etcheverry perdió el control del partido y cayó por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4 ante el número 21 del ranking.

El tenista argentino Tomás Etcheverry (puesto 59 del ranking ATP) quedó eliminado este jueves en la segunda ronda del US Open 2025, tras caer frente al checo Jiri Lehecka, número 21 del mundo, en cuatro parciales: 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. De esta manera, el platense no pudo superar la misma instancia que alcanzó en la edición pasada del último Grand Slam de la temporada.

Etcheverry comenzó firme y logró quedarse con el primer set por 6-3, pero el checo reaccionó con autoridad, marcando un contundente 6-0 en el segundo parcial. Desde ese momento, Lehecka impuso su jerarquía y cerró el partido en poco más de dos horas de juego. Con este resultado, el historial entre ambos quedó igualado con dos victorias por lado en el circuito profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/argentenista/status/1960764667137020325&partner=&hide_thread=false Se terminó el camino de Tomi Etcheverry en el US Open



Le tocó un rival durísimo en segunda ronda: tras un primer set parejo, Lehecka elevó su nivel y cerró el partido en 4 sets pic.twitter.com/hsHpnAhxk8 — Argentenista (@argentenista) August 27, 2025

Norrie, el desafío de Comesaña en el US Open Más tarde será el turno de Francisco Comesaña, actualmente 54° en el ranking, quien se medirá con el británico Cameron Norrie (35°). El cruce marcará el primer enfrentamiento oficial entre ambos. El zurdo inglés parte como favorito por experiencia y trayectoria, aunque el marplatense llega motivado tras vencer en la ronda inicial al estadounidense Alex Michelsen.