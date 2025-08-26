US Open: Francisco Cerúndolo venció a Arnaldi y son tres los argentinos en segunda ronda

Francisco Cerúndolo superó en 5 sets al italiano y, junto a Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña, son los únicos argentinos que quedan con vida en el US Open.

Francisco Cerúndolo (19° preclasificado) venció al italiano Matteo Arnaldi (64° del ranking) por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3, tras revertir una desventaja de dos sets, y avanzó a la segunda ronda del US Open 2025 en lo que fue su primera victoria en un Grand Slam desde el Abierto de Australia.

El inicio tuvo a un Arnaldi que impuso su ritmo y control desde el servicio y la devolución, lo que llevó al argentino, incómodo en los intercambios, a ceder con claridad los dos primeros parciales, sin tener profundidad en la derecha y con errores en momentos clave y nula posibilidad de contrarrestar la propuesta ofensiva del italiano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1960417773852746028&partner=&hide_thread=false Francisco Cerundolo with the first comeback win from two sets to love down at this year's US Open! pic.twitter.com/YI2QJH1TSC — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025 La reacción llegó en el tercer set, ya que Cerúndolo mejoró el porcentaje de primeros saques, aceleró los tiros desde el fondo y presionó sobre el revés de Arnaldi para quedarse con el parcial por 7-5, tras revertir un 5-5 con un quiebre que cambió el curso del partido.

En el cuarto, el porteño sostuvo la intensidad, redujo errores no forzados y capitalizó un quiebre temprano para llevar la serie al quinto set con un 6-4, y en ese mismo set, consolidó su dominio: presionó desde la devolución, mantuvo tiros profundos y quebró para sellar el 6-3 definitivo.

Cerúndolo, Etcheverry y Comesaña: los argentinos que siguen en el US Open Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1959747672937816551&partner=&hide_thread=false Una buena tarde para Etcheverry pic.twitter.com/BTZ3Vl7xZ4 — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2025 En la segunda ronda del torneo que se disputa en Nueva York, Cerúndolo deberá enfrentarse al suizo Leandro Riedi (435° del ranking) este jueves 28, mientras que este miércoles, tanto Tomás Etcheverry como Francisco Comesaña tendrán acción en el US Open ante el checo Jií Leheka y el británico Cameron Norrie, respectivamente.