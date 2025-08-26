¿Vuelve al Real Madrid? La prensa española palpita el futuro a Nico Paz, hoy figura en el Como

Nicolás Paz continúa destacándose en la Serie A de Italia y en España se ilusionan con su retorno al Real Madrid.

Nicolás Paz una de las grandes promesas argentinas para las próximas décadas, ya es una realidad. Propiedad del Real Madrid, juega desde el 2024 en el Como 1907 de Italia, en donde el último domingo marcó un gol y dio una asistencia para el triunfo 2-0 sobre la Lazio por la fecha 1 de la Serie A.

Surgido de las inferiores merengues, fue cedido al humilde cuadro de la Lombardía para que ganara rodaje, ante la dificultad de hacerse un lugar en el club más grande del mundo a tan temprana edad. En el conjunto blanquiazul rápidamente se convirtió en una de las figuras, lo que lo llevó a ser convocado por primera vez en la Selección de Lionel Scaloni y tener su debut en octubre del año pasado.

En España palpitan el regreso de Nico Paz al Real Madrid Portada AS Nico Paz Real Madrid No son pocos los clubes que han posado sus ojos en el joven mediocampista hispano-argentino. Sin embargo, la Casa Blanca, que aún es dueña de su pase, considera repatriarlo en un futuro. En ese sentido, el Diario As, uno de los principales diarios deportivos de España con sede en la capital, le dedicó una tremenda portada para la tirada del miércoles.

"Nico Paz, el Madrid le espera", tituló en primera plana, con una foto del volante oriundo de Tenerife en el centro. "El club blanco ha transmitido al centrocampista que cuenta con él para la próxima temporada", agregan a un costado. Y redondean: "'Sueña con jugar en el Bernabéu', reconoce el presidente del Como, su actual equipo".