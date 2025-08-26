A un año de su debut, Franco Colapinto hizo un balance de su participación en la Fórmula 1: "Fue frenético..."

Este fin de semana, en el GP de Países Bajos, se cumplirá un año de la llegada de Colapinto a la Fórmula 1, en lo que fue el GP de Italia 2024.

El pasado domingo 1 de septiembre, Franco Colapinto, en aquel entonces en Williams, tenía su debut oficial en la Fórmula 1 en el GP de Italia. Este fin de semana, en el marco del Gran Premio de Países Bajos, cumplirá un año como piloto de la máxima categoría del automovilismo internacional.

No le ha resultado sencillo al argentino adaptarse y mantener el nivel, en buena parte (y sobre todo esta temporada con Alpine) por los dolores de cabeza que le genera su auto. Sin embrago, eso no le impidió hacerse un nombre en la competencia entre todas las estrellas que compiten junto a él.

El balance de Franco Colapinto de su primer año en la Fórmula 1 Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franco Colapinto (@francolapinto) Este martes, el pilarense hizo un balance de lo que viene siendo su participación en La Máxima: "Este fin de semana marca el primer aniversario de mi debut en la Fórmula 1. Ha sido un año frenético, con muchos altibajos, pero todo ha contribuido a mi desarrollo. El tiempo se presenta bastante irregular, así que intentaremos aprovechar todas las oportunidades para conseguir un resultado positivo este otoño", apuntó en un principio.

Por otro lado, se refirió al Gran Premio que se avecina este domingo: "Los Países Bajos ocupan un lugar especial en mi corazón, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en las fórmulas de promoción con Van Amersfoort Racing y MP Motorsport, ambos equipos holandeses", recordó Franco.