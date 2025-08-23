Qualy del US Open: fuerte cruce y chicana futbolera entre el argentino Fede Gómez y el francés Grenier

Durante la tercera ronda del US Open, el cuarto Grand Slam de tenis, se dio un tenso cruce entre el argentino y el francés que terminó en chicana futbolera.

Federico Gómez tuvo un fuerte cruce con el francés Granier, pero clasificó al Main Draw del US Open

El pasado viernes, Federico Gómez (206°) logró meterse en el Main Draw del US Open luego de ganar un partido maratónico y picante ante el francés Hugo Grenier (188°) por 6-7, 7-6 y 6-2. En un partido que parecía no tener el mejor de los finales, el oriundo de Morón levantó un 0-4 en el tie break del segundo set, incluso contra match point en contra, se llevó la manga con un puntazo y festejó de manera efusiva contra el equipo de su rival.

El fuerte cruce y chicana de Federico Gómez al francés Grenier Cuando se iba hacia el sector de descanso, Gómez les hizo gestos de “sigan hablando” y eso no gustó nada en Grenier que se le puso cara a cara al argentino y le dijo “eres deshonesto”. Por su parte, el de Morón le reclamó el mal comportamiento de su equipo de trabajo y aseguró post partido que le gritaron "un par de cosas de afuera que no son lindas de decir".

El picante cruce entre Federico Gómez y el francés Granier (Créditos: Tiempo de tenis) Pero eso no quedó ahí, ya que tras remontar en el segundo set, Fede Gómez demostró su mejor versión y se adueñó del partido con un contundente 6-2 en el tercer set. Tras el final del partido y mientras se retiraba de la cancha, lanzó una chicana bien futbolera recordando la final del Mundial de Qatar 2022: "Primero me enfoqué en ganar. Y segundo Francia...”, bromeó el Bombardero.

Embed - La chicana de Federico Gómez tras vencer al francés Grenier Con siete argentinos arranca el US Open Con la clasificación del oriundo de Morón, quien fue el único argentino en avanzar al Main Draw proveniente de la Qualy, ya que Marco Trungelliti cayó en la última instancia ante el español Pablo Llamas Ruiz, habrá siete argentinos que disputarán el US Open: Federico Gómez, Francisco Cerúndolo, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Mariano Navone. Por su parte, Solana Sierra será la única representante albiceleste en los singles femeninos.