Un club de Qatar quiere a un titular clave de Boca a días del cierre de los mercados de pases

Un jugador indiscutido en el once del Boca de Miguel Ángel Russo es seguido de cerca por un elenco qatarí sobre el final del mercado de transferencias.

Boca Juniors se prepara para un encuentro clave este domingo a las 18:15 en la Bombonera frente a Banfield por la sexta fecha del torneo Clausura. Luego de cortar con la racha de 12 triunfos sin ganar frente a Independiente Rivadavia en Mendoza (3-0), los dirigidos por Miguel Ángel Russo reciben al Taladro en busca de sumar otros tres puntos que lo metan en puestos de playoffs.

De cara a este encuentro, el DT repetiría el mismo once que salió a jugar en el Malvinas Argentinas aunque podría hacer un cambio: Alan Velasco, quien marcó su primer gol con el Xeneize, podría ingresar en el lugar de Carlos Palacios. Por su parte, el resto del equipo sería el mismo.

Miguel Merentiel fue sondeado por un club de Qatar Sin embargo, en las últimas horas, Russo sumó un nuevo dolor de cabeza con un titular indiscutible y es que Miguel Merentiel, la gran figura de Boca en el Mundial de Clubes, fue sondeado por el Al Wahda de Qatar y se esperaba que envíen una oferta formal por el delantero charrúa. No obstante, desde la dirigencia del cuadro azul y oro rechazarán cualquier monto económico que presente el club qatarí.

merentiel-boca-river.JPG Miguel Merentiel fue sondeado por un club de Qatar. Fotobaires Esto se debe a que la cotización de 18 millones de dólares que tiene el ex Palmeiras (23 millones en estos últimos días del mercado de pases) es inamovible. Incluso, con los antecedentes de la poca frecuencia con la que Boca vende a un jugador, la chance de que haya un movimiento de última hora se diluye antes de ser concreta.