Cuál es el único cambio que podría hacer Russo en Boca para recibir a Banfield

Miguel Ángel Russo define el once para el partido ante Banfield y podría hacer un cambio con respecto al equipo que ganó en Mendoza.

Luego de la goleada por 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza que sirvió para cortar la histórica racha de 12 partidos sin victorias, el Boca de Miguel Ángel Russo sigue ultimando detalles de cara al partido de este domingo a las 18:15 ante Banfield en la Bombonera por la sexta fecha del torneo Clausura.

Pensando en el duelo ante el Taladro, el DT tendría pensado repetir el mismo once que ganó en el Malvinas Argentinas, pero tiene una pequeña duda en uno de los puestos. En la práctica del jueves, el DT paró los mismos dos equipos que la semana pasada aunque con un cambio que no tiene influencia en el once titular: Agustín Martegani ingresó por Lucas Janson en una de las formaciones.

Pensando en el equipo que saldrá a la cancha para medirse a los dirigidos por Pedro Troglio, el DT saldría con Agustín Marchesín en el arco, la zaga central estaría conformada por Marco Pellegrino y Lautaro Di Lollo (la misma que en Mendoza) aunque Ayrton Costa y Nicolás Figal ya están a disposición, mientras que los laterales serán Juan Barinaga y Lautaro Blanco.

Alan Velasco por Carlos Palacios, el único cambio que podría hacer Russo independiente rivadavia boca Alan Velasco Alan Velasco podría ingresar en lugar de Carlos Palacios. Claudio Gutiérrez / MDZ Ya en el mediocampo, Leandro Paredes, quien no completó la práctica por una molestia que venía arrastrando del duelo ante la Lepra, estaría acompañado por Rodrigo Battaglia. Esta dupla que cumplió con creces es la que se perfila para ser titular el domingo en la Bombonera, pero la gran duda pasa por Carlos Palacios. El chileno, que no tuvo su mejor partido, podría ser reemplazado por Alan Velasco, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Boca. Sin embargo, por el momento todo indica que el ex Colo Colo seguirá siendo titular.