La dura respuesta de Battaglia a Cascini: reveló a qué jugador exitoso le "cuestionó" el Consejo en Boca

Luego de que Cascini apuntara contra él por sus críticas a la gestión de Boca, Battaglia contó detalles de lo que fue su relación durante su ciclo como DT.

Boca Juniors logró liberar algunas tensiones con el triunfo del domingo tras 12 partidos sin poder ganar. Igualmente, la Ribera continúa bastante convulsionada tras la disolución del Consejo de Fútbol y, sobre todo, tras las explosivas declaraciones de Raúl Cascini, quien desde la semana pasada decidió romper el silencio y apuntó contra varios exjugadores.

Entre ellos, uno de los señalados fue Sebastián Battaglia, DT durante los primeros años de Riquelme (como vicepresidente) ente 2021 y 2022, y cuyo vinculo terminó de manera problemática. "Sebastián eligió ir a dirigir. Él quería dirigir, no quería estar dentro de lo que era la Secretaría. Román le dijo que 'está bien' y Sebastián le dijo que quería en un futuro dirigir la Primera. Román es de palabra, si te dice algo, va a ser así. Y le dio la Primera para dirigir, le cumplió su sueño y la palabra. En la vida hay que ser agradecido", había declarado el Mosquito.

La respuesta de Sebastián Battaglia a Cascini Alan Varela.jpg Battaglia reveló que desde el Consejo cuestionaron a Alan Varela. Archivo Pero el ex volante central no se quedó callado y le respondió a Cascini: "Agradecido voy a ser siempre, es más, a la despedida de Román fui, si hubiese tenido otro problema no iba, obviamente me duele la manera que me fui del club. Cómo me sacaron me duele, las formas no fueron las correctas", aseguró al respecto en diálogo con el programa de radio Boca de Selección.

"Entré en ese proyecto en su momento dirigiendo la Reserva, conociendo a los juveniles que ya estaban en el club, y acompañándolos en el crecimiento para que puedan estar en primera división, y obviamente dirigir la Primera. Soy un agradecido en esa posibilidad, nunca fui desagradecido ni mucho menos, pero después hubo distintas cuestiones que hizo que el pensamiento no fuera el mismo de cada uno y a partir de ahí las cosas se dieron como se dieron", detalló.

En ese sentido, resaltó algunas actitudes del Consejo durante su ciclo que no le gustaron, especialmente relacionadas a uno de los jugadores más destacados del Xeneize en los últimos años: "Llegaron a cuestionar por qué Alan Varela tenía que jugar, y hoy es vendido al Porto y citado a la Selección argentina", reveló Battaglia.