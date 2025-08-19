El fuerte análisis de Marco Pellegrino sobre el presente de Boca tras el 3-0 en Mendoza: "Veníamos..."

Marco Pellegrino se refirió a la racha de 12 victorias que el Xeneize logró cortar en su visita al Malvinas Argentinas y habló sobre algunos de sus compañeros.

El defensor de Boca, Marco Pellegrino, analizó el presente del equipo tras la goleada por 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza y cortar una racha de 12 partidos sin victorias y destacó la unión del plantel en medio de las dificultades.

“Con Racing hicimos un gran partido, el grupo estaba más unido que nunca y sabíamos que la única forma de salir adelante era teniendo un buen resultado. Lo merecimos y se nos dio”, señaló.

Marco Pellegrino Marco Pellegrino habló sobre el presente de Boca. @maarcopellegrino Por otra parte, el defensor central hizo hincapié en la evolución táctica de Boca y en el trabajo de las últimas semanas: “Nos estamos ordenando bien tácticamente y con pelota estamos siendo más inteligentes. A veces la presión nos juega en contra, pero nos estamos conociendo más y entendiendo mejor. En estas dos semanas metimos doble turno y trabajamos mucho en lo táctico, eso nos ayudó bastante”, expresó en diálogo con Radio Continental, en lo que pareció también un mensaje sobre los cambios de rutina del plantel.

Los elogios de Marco Pellegrino a Leandro Paredes Pellegrino también elogió a referentes como Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia, a quienes consideró claves en la recuperación futbolística. Sobre el campeón del mundo, fue contundente: “Paredes no solo por la pelota parada, lo tenés adelante, se la das y termina resolviendo. Te mete un pase de gol y tiene una claridad distinta a todos los jugadores del fútbol argentino. Es un placer tenerlo”.

Leandro Paredes Leandro Paredes, el referente del Boca de Russo. Claudio Gutiérrez / MDZ Respecto a Alan Velasco, quien convirtió su primer gol con la camiseta de Boca y lo celebró con lágrimas, Pellegrino mostró su respaldo: “Alan es un chico muy joven que tiene mucha presión, lo compraron muy caro y es un desahogo el gol. Se entrena y trabaja muy bien, todo le va a ir llegando. Muy contento por él”.