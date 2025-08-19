Qué dijo Edinson Cavani tras su enojo por ser reemplazado y el triunfo de Boca en Mendoza: "A seguir y..."

Edinson Cavani subió un mensaje a sus redes sociales luego de la victoria del Xeneize ante Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas.

El mensaje de Edinson Cavani tras su enojo por ser reemplazado y la victoria de Boca en Mendoza.

Boca le puso fin a la racha negativa de 12 partidos sin ganar (la peor en la historia del club) tras mostrar su mejor versión futbolística y golear por 3-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Malvinas Argentinas con goles de Leandro Paredes, Exequiel “Changuito” Zeballos y Alan Velasco.

De esta manera, el equipo de Miguel Ángel Russo se metió dentro de los puestos de Copa Libertadores en la Tabla Anual y en el torneo Clausura alcanzó los 6 puntos que le permitieron subir hasta la 10- posiciones, pero que aún lo mantiene afuera del top 8.

A pesar del gran partido del equipo, quien aún no puedo cortar con su sequía goleadora es Edinson Cavani. El delantero charrúa que llegó en 2023 y que disputó 73 partidos en los cuales convirtió 26 goles, tuvo otra noche para el olvido y al salir reemplazó a los 20 minutos del complemento, no pudo ocultar su enojo: caminó lento, haciendo gestos de negación con la cabeza y y un murmullo al oído de Claudio Úbeda.

El mensaje de Edinson Cavani tras el triunfo de Boca image Una de las fotos que subió Edinson Cavani en su carrusel tras el triunfo en Mendoza. @edinsoncavani Un día después del encuentro, el Matador mostró su felicidad por el triunfo del equipo en las redes sociales. Para ello subió un carrusel de imágenes de la victoria en Mendoza en su cuenta Instagram, acompañado con la siguiente frase: “Gran esfuerzo. A seguir y a seguir”. El uruguayo, capitán y referente, buscó levantar el ánimo en la previa de lo que viene.