El insólito pedido de un alcalde italiano para que Edinson Cavani vuelva al Napoli: "Y si..."

Desde Italia surgió un pedido inesperado: un alcalde pidió el regreso de Cavani al Napoli tras la lesión de Lukaku. En Boca, vive un presente complicado.

Edinson Cavani, entre el amor eterno en Nápoles y sus increíbles fallas frente al arco en Boca.

La noticia viajó desde Italia y no tardó en llamar la atención en el mundo Boca. Josi Gerardo Della Ragione, alcalde de Bacoli -una de las comunas que integran la ciudad de Nápoles-, sorprendió con un pedido particular: que Edinson Cavani regrese al Napoli para reemplazar a Romelu Lukaku, quien estará varios meses afuera por una lesión muscular.

“Y si Lukaku está de baja mucho tiempo. Y si se necesita un tercer delantero en la plantilla. Y si…”, escribió en su cuenta de Instagram, despertando de inmediato la ilusión de los hinchas napolitanos. No es para menos: entre 2010 y 2013, Cavani vistió la camiseta celeste, anotó 104 goles y se convirtió en el sexto máximo artillero histórico del club, dejando una huella imborrable.

El pedido de un alcalde italiano por Edinson Cavani El pedido del alcade de Nápoles ¿Cavani al Napoli? En Italia lo piden como ídolo, en Boca lo miran con lupa. El contraste con su presente en Boca es fuerte. Desde que llegó en 2023, el uruguayo disputó 73 partidos y marcó 26 goles, pero su problema principal no es la estadística, sino las chances claras que desperdicia. En partidos clave, esas fallas encendieron la impaciencia del hincha xeneize, que ya dejó escuchar algunos silbidos en la Bombonera.

En el club saben que el Matador atraviesa un momento delicado y que necesita recuperar confianza. Su jerarquía y trayectoria lo mantienen como pieza importante para Miguel Ángel Russo, pero cada vez se hace más urgente que vuelva a convertir seguido y con contundencia. Para colmo, en el duelo frente a Independiente Rivadavia se fue enojado con el cambio cuando fue reemplazado por Milton Giménez en el complemento.