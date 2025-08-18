No se vio en TV: el picante gesto de Cavani a un hincha de Independiente Rivadavia tras el triunfo de Boca

Edinson Cavani cruzó gestos con un simpatizante leproso desde la platea techada del Malvinas Argentinas y la escena quedó registrada en video.

Edinson Cavani se retiró del Malvinas Argentinas haciéndole gestos a un hincha de Independiente Rivadavia que lo estaba hostigando. Foto: captura de TV.

La noche mendocina terminó con una contundente victoria de Boca, pero también con polémica. Apenas se retiraba hacia el vestuario, Edinson Cavani fue blanco de insultos desde la platea techada del estadio Malvinas Argentinas. Y lejos de ignorarlos, el uruguayo respondió con una serie de gestos que desataron la reacción en redes sociales.

El Matador, ya con la campera puesta y bajando por las escalinatas, levantó la mano derecha en señal de “se van” y segundos después apuntó directamente hacia el hincha que lo increpaba. En ese momento, hizo una seña que algunos interpretaron como “agarrá la pala” y otros como “están enterrados”. La escena quedó registrada por las cámaras de Líbero (TyC Sports), que rápidamente viralizaron la secuencia.

El cruce sorprendió porque Cavani no suele entrar en este tipo de intercambios, pero el clima hostil en la cancha de Independiente Rivadavia lo sacó de su habitual serenidad. El ida y vuelta con la tribuna ocurrió tras la finalización del partido, un rato después de que el delantero dejara la cancha enojado tras ser reemplazado por Milton Giménez en el segundo tiempo.

La reacción se suma a un contexto en el que el uruguayo viene siendo observado con lupa por los hinchas de Boca, que esperan más eficacia de su parte. Esta vez, más allá del resultado favorable del equipo, lo que quedó en el foco fue su gesto picante hacia un simpatizante rival en plena salida del campo de juego.