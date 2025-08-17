El enojo de Cavani al ser reemplazado en Boca y su picante frase a Úbeda: "¿Qué...?"
Edinson Cavani volvió a ser protagonista en Boca, pero no por sus goles: el Matador se fue contrariado al ser reemplazado y dejó una escena que generó ruido.
Edinson Cavani volvió a ser protagonista en Boca, pero no por sus goles: el Matador se fue contrariado al ser reemplazado y dejó una escena que generó ruido en el banco xeneize. Cuando transcurrían los 65 minutos del partido en Mendoza, Miguel Ángel Russo decidió mandar a la cancha a Milton Giménez en lugar de Cavani.
En ese momento, Merentiel pensó que el cambio era para él, pero finalmente fue el otro uruguayo quien dejó el campo de juego. Claramente molesto, hizo un gesto de desaprobación y, al pasar frente a Claudio Úbeda, ayudante del DT, le dijo con tono desafiante: “¿Qué pasó?”, seguido de unas palabras que no llegaron a captarse en la transmisión.
El fastidio de Cavani al salir en Boca y su frase a Úbeda
La situación quedó marcada porque se sumó a otro momento de frustración: en el primer tiempo, Cavani había desperdiciado una chance inmejorable. Tras un gran desborde de Brian Aguirre y un centro perfecto al segundo palo, el delantero de 38 años no pudo empalmar la pelota y terminó errando un gol increíble. Con bronca, se tomó la cabeza y miró al cielo.
El alivio para Boca llegó minutos después, cuando un centro de Leandro Paredes terminó en el gol en contra de Centurión, justo cuando Cavani esperaba el pase atrás para definir. Sin embargo, la falta de efectividad del Matador volvió a ser tema de debate entre los hinchas.
El increíble gol que erró Cavani contra Independiente Rivadavia
Cavani lleva cuatro partidos en el torneo Clausura sin poder convertir. Su último grito con la camiseta azul y oro fue el 23 de julio ante Atlético Tucumán, en el duelo por Copa Argentina que terminó con la eliminación del equipo de Russo.
Con el fastidio en cancha y la frase dirigida al cuerpo técnico, el uruguayo dejó en claro que la tensión por su sequía goleadora empieza a sentirse fuerte en Boca.