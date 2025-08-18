Valentín Barco estrenó posición en Racing de Estrasburgo y armó el gol del triunfo agónico: de qué jugó

Valentín Barco jugó en una nueva posición en el debut del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 y fue clave en la victoria de su equipo.

El pasado domingo, el Racing de Estrasburgo de Valentín Barco debutó en la temporada 25-26 de la Ligue 1 con un triunfo agónico ante el Metz a domicilio gracias al gol del exdelantero de River y que sorprendió a todos en la pasada temporada en España, Joaquín Panichelli.

El exfutbolista de Boca fue clave en la victoria de su equipo, ya que a los 86 minutos armó una gran jugada individual por la banda izquierda, se sacó a dos rivales de encima, le tiró un pase filtrado a Dylan Bakwa, que lanzó el centro para la definición de cabeza del cordobés. Después del gol, el Colo se abrazó emocionado con su entrenador.

El Colo Barco armó un jugadón y Panichelli le dio la victoria al Estrasburgo La nueva posición en la que jugó Valentín Barco Además de debutar con victoria, Barco también tuvo su estreno en una nueva posición en el equipo francés. El entrenador inglés Liam Rosenior paró un 5-2-1-2 y el Colo jugó como volante central, en función de doble pivote junto con Félix Lemarechal. Allí tuvo un buen desempeño y en un equipo que no tiene un gran potencial en ataque, todas las jugadas ofensivas surgieron de sus pies.

Ya en el complemento, el DT desarmó la línea de 5 y el ex Brighton volvió a su posición habitual de lateral izquierdo. Es ahí cuando el Estrasburgo comenzó a generar más juego y llegar con más frecuencia al área rival. Incluso, la jugada del gol de Estrasburgo comenzó con una gran salida de abajo del futbolista de 21 años por la banda izquierda. Además, al jugar en ese sector del campo de juego se dedicó a defender con ahínco en el cierre del partido, al que llegó con visibles muestras de cansancio.