Los desopilantes memes del 3-0 de Boca tras 12 partidos sin triunfos: Paredes y Cavani, protagonistas

Boca Juniors logró volver a ganar después de casi 4 meses y 12 partidos sin poder hacerlo. Fue por 3-0 este domingo por la noche ante Independiente Rivadavia en Mendoza por al fecha 5 del torneo Clausura. De este modo dejó atrás la peor racha de su historia y volvió a meterse en zona de Libertadores.
Como no podía ser de otra forma, no faltaron los memes luego del encuentro. Algunos apuntaron al fin de la sequía del Xeneize, otros a la "heroicidad" de Leandro Paredes, quien marcó el 1-0, y otros cuantos a Edinson Cavani, que volvió a ser el centro de la escena por una nueva increíble oportunidad desperdiciada.
Los mejores memes del triunfo de Boca
