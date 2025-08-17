Video: el particular saludo de los jugadores de Boca a Sebastián Villa en la previa del duelo en Mendoza

En la previa del partido entre Independiente Rivadavia y Boca, Sebastián Villa volvió a encontrarse con sus excompañeros y protagonizó un llamativo saludo.

El estadio Malvinas Argentinas fue escenario de un choque cargado de morbo. Boca visitó a Independiente Rivadavia por la 5ª fecha del Clausura y todas las miradas estuvieron puestas en el reencuentro entre Sebastián Villa y el Xeneize, su viejo club.

Antes del inicio, el delantero colombiano se acercó al banco visitante y fue recibido con gestos afectuosos por varios de sus viejos compañeros. Primero lo saludó Frank Fabra con un golpe amistoso, luego se sumó Luis Advíncula desde atrás y hasta Nicolás Figal entró en la broma, lo que generó un momento de distensión en plena previa caliente.

El recibimiento de los jugadores de Boca a Sebastián Villa en Mendoza Sebastián Villa saludó al banco de Boca en Mendoza. Sebastián Villa saludó al banco de Boca en Mendoza. ESPN Más allá de la calidez del reencuentro, el saludo no pasó inadvertido para los hinchas: mientras en Mendoza se lo aplaudió, en redes sociales muchos hinchas de Boca recordaron su polémica salida y la demanda que mantiene contra el club, lo que agregó un condimento extra a un partido ya cargado de tensión.

Villa, que jugó 172 partidos en Boca, donde aportó 29 goles, 33 asistencias y varios títulos, dejó huella en el club de la Ribera pese a su salida en medio de un conflicto judicial. Su saludo con el actual DT, Miguel Ángel Russo, también fue parte del reencuentro.